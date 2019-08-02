На розового слона и Бердский острог ушло 50 кг краски при росписи музейных стен в Бердске

Волонтеры, профессиональные граффитисты и участники геологической олимпиады со всей России нарисуют за день на бердском музее историю города. Стрит-арт не претендует на историческую точность.

Каждый художник выбрал для раскрашивания свой этап истории Бердска

В полдень 2 августа волонтеры и профессиональные художники приступили к росписи стен историко-художественного музея. По периметру здания уже к вечеру пятницы появится 60-метровая живописная история города от времен покорения Сибири до наших дней.

— Если не успеем до вечера, у нас впереди есть ночь. Мы любим рисовать ночью. На выходных придем, дорисуем. Погода нам уже не помеха. Этим краскам ничего не страшно, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» профессиональный художник-граффити Сергей Колчков, кисти которого принадлежит портрет Стива Джобса на гостинице «Центральной» в Новосибирске.

Ему помогают бердские школьники, участники международной олимпиады по геологии, которая сейчас проходит в лагере «Юбилейном». Некоторые взрослые даже отпросились с работы, чтобы участвовать в расписывании музея. И у всех единогласное мнение — идея раскрасить музейные сцены чудесная.

Новички и профессионалы

Сабрина Исматова приехала на олимпиаду юных геологов из Перми. Она с кисточкой в руках призналась «Курьер. Среда. Бердск», что очень боится ошибиться, но сравнивает рисование по контурам на стене с детской раскраской.

Автор видео Анастасия Солодкова



Станислав Раков, руководитель группы граффитистов, вместе с коллегами создавал эскизы, разбив их на исторические этапы.

— Отобразили важные исторические события для Бердска. По ним можно проследить, как развивался город. По рисункам можно будет проводить экскурсии. У нас есть возможность окунутся в жизнь наших предков и понять, что они чувствовали, на каждом историческом этапе, — рассказал Станислав во врем мастер-класса, показав волонтерам, как пользоваться баллончиками с краской, кистью, валиком и даже краскопультом.

На роспись стен бердского музея потратят около 50 литров краски 30 цветов и 50 баллончиков, рассказал Сергей Клочков:

— Масштабная роспись. Я надеюсь она будет долго держаться. Исключая вандализм и резкие перепады температуры, 5-7 лет простоит. Можно местами подкрашивать. Но красота будет держаться долго. И по ней можно приезжим рассказывать историю города.

По его словам, любой рисунок на стене является граффити. Но есть более и менее художественные рисунки: это вопрос профессионализма. В любом случае это интересно, считает художник, поскольку привлекает туристов. Если открыть фотокорт, то люди будут приходить к разрисованной стене, чтобы сделать селфи. Сергей Колчков высоко оценил рисунок читающей девушки на торце дома №33 по ул. Ленина:

— Это европейский уровень. Рисунок очень крутой. В Европе похожая живопись на стенах сейчас очень популярна.

Розовый слон

Настя Чибрина из бердского лицея №6 не задумываясь взяла в руки кисть и краску. По ее мнению, идея украсить яркими рисунками музей очень хорошая.

Автор видео Анастасия Солодкова



Отдельная группа художников представляла бердский лагерь «Чудолесье». Им повезло, наверное, больше других. Один зи завершающих сюжетов истории — розовый слон, который на самом деле стоит на территории детского лагеря, именуемого раньше им. Володи Дубинина. Дети из «Чудолесья» специально приехали, чтобы раскрасить слона в розовый цвет.

Стрит-арт сближает и просвещает

Рисование на стенах, в том числе музейных, это проект ОНФ «С чего начинается Родина». По словам сопредседателя регионального отделения Народного фронта, ректора государственного архитектурного университета Натальи Багровой, сначала в городах проходит опрос среди жителей и сбор информации о местных достопримечательностях и выдающихся людях.

— После голосования эксперты оценивают, насколько тот или иной символ может стать брендом территории. Последний этап — это создание росписи, настенного полотна, где изображены основные образы и символы, которые призваны популяризировать историю. В Бердске очень успешное и плодотворное мероприятие, потому что идет деятельное погружение ребят в историю. Они будут гордиться этим, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Викторовна.

Уличная живописная культура, по ее словам, развита во всем мире и становится все более профессиональной. Исторические погрешности эксперты относят к эстетической стилизации. Стрит-арт предполагает некоторую вольность, обеспечивая тем самым коммуникацию с самыми разными людьми.

Автор видео Анастасия Солодкова



Автор видео Анастасия Солодкова



Автор видео Анастасия Солодкова

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Розовый слон — символ лагеря «Чудолесье»

Мастер-класс по росписи провел художник Станислав Раков