Не паранойя: Заклейте «пластырем» камеру и микрофон на вашем ноутбуке

Это увеличит ваши шансы на приватность и спокойствие – даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит.

Вас могут слушать через ваш ноутбук

Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования. Это увеличит ваши шансы на приватность и спокойствие – даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит. Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако, многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома. Если есть возможность избежать неприятностей таким легким способом, как заклейка камеры и микрофона, то лучше им воспользоваться.

Расширьте приватность – закройте глаза и уши вашему компьютеру

«Не стоит думать, что люди, которые заклеивают камеру на ноутбуке или телефоне, параноики — скорее всего, они руководствуются знанием о том, как работают вирусы, — замечает Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB. — Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в неё создателем — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве. Так, например, работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала мобильные ОС Android и iOS через уязвимость в старых версиях мессенджера WhatsApp. Важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему не решить — чтобы не стать жертвой, пользователю необходимо соблюдать «цифровую гигиену», например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере».

Все, что вам нужно для заклейки камеры, это кусок непрозрачного скотча или изоленты. Лучше использовать последнее, так как после снятия скотча останутся следы клея. К тому же сейчас пользуются спросом так называемые «шторки», которые крепятся на камеру ноутбука и удобно регулируются.

Рустем Хайретдинов, вице-президент ГК InfoWatch: «Сам я пользуюсь для заклейки камеры ноутбука простой изолентой, ей я доверяю больше, чем фирменным «шторкам». Особенно после случая с подарочными пластиковыми шторками, которые, как оказалось, пропускают света достаточно для чувствительной камеры. Но я заклеиваю камеру не потому, что боюсь слежки (на телефоне же я её не заклеиваю), а защищаясь от случайных включений. Я довольно часто веду вебинары на большую аудиторию, которые не подразумевают видео, а только презентацию, голос и чат. Однако большинство платформ для вебинаров запускают камеру по умолчанию и только потом дают её выключить. После пары случаев включения камеры в момент, когда я не был готов для съёмки, я ее заклеил.

Да, теоретически нас могут взломать и получить доступ к камере, но риски этого невелики: ущерб от вашего изображения незначительный. Были случаи, когда порно сайты снимали лица своих клиентов в момент просмотра и затем шантажировали их, требуя денег, иначе грозили эти видео опубликовать – пожалуй, это самый большой ущерб, который можно вспомнить. Для меня не держать камеру открытой – просто часть «цифровой гигиены».

Действительно, настоящую ценность представляет не то, как вы выглядите перед монитором, а то, что вы говорите – о чем беседуете с окружением. Именно эту информацию нужно беречь от посторонних ушей, заклеив микрофон ноутбука.

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне. Они собирают метаданные о нас, чтобы в дальнейшем адресно рекламировать те или иные продукты. «Шпионить» за пользователями могут вполне безобидные на первый взгляд приложения, например, мессенджер, который распознает и анализирует речь в своих целях, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам. От этого никуда не скрыться, и нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон.

В своих исследованиях Центр цифровой экспертизы Роскачества опирается на Стандарт, в котором одним из требований к мобильным приложениям является наличие запроса только оправданных разрешений. Роскачество вновь рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации и пр., если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

— Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона – уже не паранойя, а одно из правил «цифровой гигиены». Это как закон, который необходимо соблюдать, и незнание которого, как и любых других законов, не освобождает от ответственности, — подытожил Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Источник: Роскачество