Выстраиваются в пробки из-за новых светофоров на реконструированной ул. Лунной жители Бердска

Горожане готовы объезжать новую дорогу по разбитым, лишь бы не томиться полторы минуты в ожидании зеленого света.

Ну ул. Космической образовалась пробка из-за новых светофоров

На ул. Лунная в Бердске проводилась реконструкция по программе «Безопасные и качественные дороги». В рамках ремонта установлены новые светофоры. В среду, 31 июля, они заработали первый день и создали «пробку» на дороге. Автомобилисты назвали происходящее транспортным коллапсом. Они боятся, что если светофоры не отрегулируют, Микрорайон будет постоянно стоять в пробке, особенно в час пик. Ведь по ул. Лунной выезжают жители микрорайонов Южный, Белокаменный, Космический, Раздольный.

Сегодня, 2 августа, на ул. Лунной сохраняется такая же напряженная обстановка. Читатели-пешеходы «Курьер. Среда. Бердск» отмечают, что светофор приходится ждать около минуты, это создает большие очереди на перекрестках. Жители ж/м «Белокаменный» говорят, что они готовы объезжать отремонтированную ровную улицу Лунную по разбитым дорогам, лишь бы успеть вовремя на работу.

Ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» прокомментировал начальник Управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов. 1 августа он сообщил, что на объекте происходят пуско-наладочные работы и пока делать выводы рано. После окончания и приемки работ светофоры перейдут в ведомство Бердского «Горсвета».

Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что пока сказать точно в каком режиме будут работать светофоры, нельзя.

— Пока не выстроен тот режим, который проложен по проекту. Его включили, чтобы убедиться в его работе. Все будет выстраиваться в соответствии с планом и дорожной обстановкой. Там можно регулировать все вплоть до секунды. Когда эти работы будут проведены, тогда мы и увидим результат, — заявил Захаров.

«Курьер. Среда. Бердск» убедился, что действительно на перекрестках скапливается достаточно много машин. Некоторые светофоры начинают отсчет от 100, как для водителей, так и для пешеходов.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в Горсвет Бердска, чтобы узнать, какая периодичность включения красного и зеленого света заложена по проекту.