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Задыхаются от дыма лесных пожаров в Сибири более 600 городов и деревень в России

17:23 02.08.2019 Фото: Красноярский рабочий
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Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области.

Задыхаются от дыма лесных пожаров в Сибири более 600 городов и деревень в России
По данным МЧС на утро 1 августа были задымлены 804 населенных пункта

Задымление от лесных пожаров сохраняется в 618 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

«Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах наблюдаются задымления», — сказали в пресс-службе.

По данным МЧС на утро четверга, задымлены были 804 населенных пункта.

К тушению лесов привлечены четыре самолета Бе-200 МЧС, сбросившие за сутки на очаги пожаров 300 тонн воды. Общую группировку, занятую в тушении, составляют более 9 тыс. человек и 2,8 тыс. единиц техники. Также организован мониторинг атмосферного воздуха на 118 постах наблюдения.

Задыхаются от дыма лесных пожаров в Сибири более 600 городов и деревень в России

Источник: ТАСС

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