Заявила о прекращении действия ДРСМД Россия

Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Там подчеркнули, что это произошло по инициативе Вашингтона.
СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за «несоблюдения» Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.
В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.
Источник: РИА Новости
В этом смысле поведение США предельно рационально и уж точно не агрессивно по отношению к России. Нас просто перестали считать за уважаемых и достойных внимания. Это обидно, но вопрос здесь не к Америке точно. https://el-murid.livejournal.com/4200159.html
Но не так страшна гонка ракет,как гонка в области Искуственного Интеллекта,синтетической биологии,и, самое главное, квантовых компьютеров. В России, где убиты элементарные отрасли электроники и станкостроения, такую гонку с мировыми державами и не потянут...Уже Китай скептически относится к новой российской авиации и прочей технике, отмечая более низкий уровень электроники по сравнению с китайской... ДРМСД потерял какой либо смысл для США.