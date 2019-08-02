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Заявила о прекращении действия ДРСМД Россия

17:21 02.08.2019 Фото: Википедия
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2 августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИД подчеркнули, что это произошло по инициативе Вашингтона.

Заявила о прекращении действия ДРСМД Россия
СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году

Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Там подчеркнули, что это произошло по инициативе Вашингтона.

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за «несоблюдения» Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Что будет дальше с гонкой вооружений?

Аноним, 02 августа 2019 19:41
Логика действий Америки абсолютно рациональна. Договор был заключен между двумя сверхдержавами. Россия сегодня даже гипотетически ею не является, а потому наличие такого договора и налагаемых им ограничений для США интереса не представляют. В России это представляют как доказательство агрессивных намерений США, но это очевидно не так - Россия при Путине окончательно превратилась в страну-помойку третьего мира. Могущество и прочие духоподъемные штуки наличествуют только в телевизоре, в реальности обворованная путинской кликой страна не может являться угрозой для США. Единственный, кому нынешний режим является угрозой - это народ России, но к нему правительство США никакого отношения не имеет.

В этом смысле поведение США предельно рационально и уж точно не агрессивно по отношению к России. Нас просто перестали считать за уважаемых и достойных внимания. Это обидно, но вопрос здесь не к Америке точно. https://el-murid.livejournal.com/4200159.html
Гость, 02 августа 2019 20:18
Были уже такие "рациональные"! Ты сам их знаешь - гитлер, наполеон, шведский карл, османский султан, польский король сигизмунд... И про "колосса на глиняных ногах" рассуждали не хуже тебя! Посмотрим, как у этих получится. Время покажет. Только потом мне не рассказывайте про "гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся". На этот раз хочу, чтобы они все ответили!
Аноним, 02 августа 2019 21:46
Вспомнилось : "Мы не претендуем на роль какой‑то супердержавы. Это очень дорого и ни к чему" - Путин. Если в стране убита экономика, то дергаться и правда нечего..
Но не так страшна гонка ракет,как гонка в области Искуственного Интеллекта,синтетической биологии,и, самое главное, квантовых компьютеров. В России, где убиты элементарные отрасли электроники и станкостроения, такую гонку с мировыми державами и не потянут...Уже Китай скептически относится к новой российской авиации и прочей технике, отмечая более низкий уровень электроники по сравнению с китайской... ДРМСД потерял какой либо смысл для США.

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