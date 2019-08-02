Девять пуль выпустил в приятеля преступник в баре Искитима

Потерпевший был госпитализирован в больницу с проникающим огнестрельным ранением живота. С места происшествия стрелявший скрылся на автомобиле.

Подозреваемый скрывался у своих знакомых в Краснозерском районе

28 июля в 21.00 в полицию сообщение о стрельбе в одном из баров города Искитима Новосибирской области. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснили полицейские, в ходе конфликта один из посетителей девять раз выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого – 42-летнего жителя города Москва. Потерпевший был госпитализирован в больницу с проникающим огнестрельным ранением живота. С места происшествия стрелявший скрылся на автомобиле.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» по подозрению в совершении преступления установили и задержали 36-летнего жителя города Искитима, ранее привлекавшего к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и угон транспортного средства. Подозреваемый скрывался у своих знакомых в Краснозерском районе. В автомобиле задержанного стражи порядка обнаружили травматический пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

Источник: МВД