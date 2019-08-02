Стива Джобса нарисовал на фасаде гостиницы «Центральной» художник из Бердска

Художник Сергей Клочков сегодня разрисовывает музей Бердска

1 августа художник из Бердска Сергей Клочков закончил разрисовывать гостиницу «Центральная» в Новосибирске. Теперь гостей отеля встречает огромный Стив Джобс. Портрет основателя компании Apple изображен на торце гостиницы со стороны Первомайского сквера. Ранее здесь находился салон по ремонту гаджетов Apple, который сейчас закрыт на ремонт, а еще раньше — общественный туалет.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 2 августа сам художник, на Стива Джобса у него ушла неделя.

— Портрет получился площадью около 80 кв. метров — высотой с 2-этажный дом и шириной 15 метров. Рисовал с помощью автовышки, — отметил Сергей. — Люди теперь специально приходят, чтобы сделать селфи со Стивом Джобсом.

За основу своего граффити Сергей Кульков взял культовую фотографию Альберта Уотсона сделанную в 2006 году, которая стала визитной карточкой ныне покойного мечтателя и бизнесмена, создавшего Apple и самой компании.

Кульков известен интересными росписями стен, вентиляционных шахт, зданий в Бердске и Новосибирске. Через две недели он уезжает рисовать в Крым. А сегодня, 2 августа, он помогает разрисовывать стены Бердского историко-художественного музея.

— За день, думаю, справимся. Если нет, то на выходных дорисуем. Краска прочная, лет пять простоит. Ей не страшен перепад температур и дождь, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» художник.