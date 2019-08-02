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Прогремели взрывы в четырех районах столицы Таиланда

15:15 02.08.2019 Фото: Pixabay
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Предполагается, что взорвались самодельные бомбы. На месте происшествий работают полицейские, специализирующиеся на обезвреживании взрывоопасных предметов.

Прогремели взрывы в четырех районах столицы Таиланда
Два человека получили ранения

Серия взрывов произошла в нескольких районах столицы Таиланда, два человека получили ранения, сообщает Bangkok Post.

По данным издания, взрывы были слышны возле станции надземного метро Chong Nonsi BTS около 8:50 (4:50 по московскому времени) и, по крайней мере, еще в трех других районах Бангкока в пятницу утром.

Полиция заявила, что при взрывах в районе Суан Луанг пострадали два уборщика улиц. Других сообщений о пострадавших не поступало.

Предполагается, что взорвались самодельные бомбы. На месте происшествий работают полицейские, специализирующиеся на обезвреживании взрывоопасных предметов.

Сейчас в Бангкоке проходит региональный форум по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В четверг тайская полиция обнаружила две поддельные бомбы недалеко от места проведения форума. По подозрению в причастности к ним были арестованы двое мужчин.

Источник: Интерфакс

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