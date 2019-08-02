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Слезы дьявола: кровоточащий гриб вырос в лесу под Новосибирском

13:40 02.08.2019 Фото: со страницы группы "ЧП Новосибирск" в соцсети "Вконтакте"
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Об интересной находке рассказали подписчики группы «ЧП Новосибирск» в соцсети «Вконтакте». На самом деле гриб называется гиднеллум Пека. Он относится к несъедобным, но и не токсичным грибам.

Слезы дьявола: кровоточащий гриб вырос в лесу под Новосибирском
Многие пошутили, что это вывернутый наизнанку мухомор

Белый гриб с кровавыми каплями на шляпке напугал жителей Новосибирска. Фотографии гриба опубликовали подписчики на странице группы «ЧП Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

— Обнаружили в лесу такой странный гриб! Кто знает, что это за гриб и сильно ли он опасен? – поинтересовался пользователь.

Многие пошутили, что это вывернутый наизнанку мухомор. На самом деле гриб называется гиднеллум Пека. Его еще называют «кровавым зубом». Гриб растет в хвойных лесах, предпочитает соседство с пихтой. Относится к несъедобным, но и не токсичным грибам.

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