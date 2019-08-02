Врезался в бордюр на пешеходном переходе водитель розовой Toyota в Бердске

На месте ДТП водителя авто не оказалось

Не справился с управление и врезался в бордюр на пешеходном переходе водитель розового Toyota Vitz в Бердске. Как сообщил с места дорожно-транспортного происшествия корреспондент «Курьер. Среда. Бердск», возможных пострадавших и водителя авто на месте происшествия не оказалось. Стоит отметить, что серьезных повреждений на автомобиле нет. Читателям «Курьер. Среда. Бердск» приходится лишь догадываться, чем вызваны столь несущественные повреждения Toyota и где ее владелец.