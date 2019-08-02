Не справился с управление и врезался в бордюр на пешеходном переходе водитель розового Toyota Vitz в Бердске. Как сообщил с места дорожно-транспортного происшествия корреспондент «Курьер. Среда. Бердск», возможных пострадавших и водителя авто на месте происшествия не оказалось. Стоит отметить, что серьезных повреждений на автомобиле нет. Читателям «Курьер. Среда. Бердск» приходится лишь догадываться, чем вызваны столь несущественные повреждения Toyota и где ее владелец.
Врезался в бордюр на пешеходном переходе водитель розовой Toyota в Бердске
Водителя на месте происшествия не оказалось. Впрочем, как и пострадавших.
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От редакции
Хорошо знаете ПДД?
йцукен, 02 августа 2019 14:28
Это главное события дня Бердска! Предлагаю выслать МЧС.
YYY, 02 августа 2019 14:30
Повреждения серьёзные. Левое переднее прямо смотрит, а правое вывернуто перпендикулярно - не естественно.
Аноним, 02 августа 2019 14:39
серьезных повреждений нет
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