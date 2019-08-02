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Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске

12:00 02.08.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Торговцы фруктами из ближнего зарубежья разложили товар и начали свой рабочий день. В прошлом году 2 августа они побоялись за сохранность товара.

Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске
Продавцы фруктов не боятся десантников

2 августа вся страна празднует День воздушно-десантных войск. Каждый год его широко отмечают, а иногда буйно себя ведут служившие в ВДВ мужчины. В прошлые годы выходцы из ближнего зарубежья не решались из-за этого торговать фруктами и овощами на улицах Бердска. В этом году на работу вышли почти все продавцы фруктов. «Курьер. Среда. Бердск» прошелся по городу и увидел только одну пустую палатку. Остальные не боятся агрессивного поведения десантников.

— Сейчас не те времена, чтобы бояться, — сказали продавцы на улице Ленина.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» уличные торговцы отметили, что надеются работать до вечера.

Продавец арбузов и дынь на ул. Первомайской поделился с «Курьер. Среда. Бердск» своим мнением:

— Будем сегодня работать до вечера. Десантники тоже люди, мы их уважаем, — заверил Рауф Мастанов.

Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске
Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске
Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске
Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске
Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске
Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске
Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске
Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске
Не боятся торговать арбузами и дынями в День ВДВ в Бердске
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