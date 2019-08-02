Авиакомпания S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров в Сибири

С 1 августа 100 рублей с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении компании авиабилета на рейсы по сибирским направлениям будут направляться на посадку деревьев.

Крупнейшая российская частная авиакомпания S7 Airlines временно вернула свое историческое название — «Авиакомпания «Сибирь»

Крупнейшая российская частная авиакомпания S7 Airlines временно вернула свое историческое название — «Авиакомпания «Сибирь» в рамках благотворительной акции по восстановлению сгоревших лесов Сибири. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.

С 1 августа 100 рублей с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении компании авиабилета на рейсы по сибирским направлениям будут направляться на посадку деревьев.

Кроме того, на главной странице сайта авиакомпании появилась возможность принять участие в сборе средств на посадку деревьев через прямое перечисление. Можно перечислить бонусные мили со своего счета или оформить пожертвование в 100 рублей.

Также на сайте размещен счетчик, который показывает, сколько деревьев смогут посадить на собранные средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибири уже не первую неделю бушуют масштабные лесные пожары. Сейчас пламенем объяты почти 3 млн га тайги. Продукты горения распространяются на тысячи километров. К тушению пожаров уже привлечены все силы и средства МЧС, а также вооруженные силы России.

История вопроса

Начало пожароопасного сезона устанавливается нормативно-правовыми актами региональных властей. С официального объявления сезона лесных пожаров в субъектах Федерации начинают действовать ограничительные меры, в частности, запрет на разведение костров. Также может быть введён запрет на посещение лесов.

На середину апреля 2019 года на землях лесного фонда страны возник 1 041 лесной пожар на общей площади 216 906 га против 499 512 га за тот же период 2018 года.

Источник: Регнум