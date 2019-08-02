Если вы увидели змею или гадюку в Бердске, пройдите мимо

Змей все чаще встречают в Бердске



Змей убивать не рекомендуется в Бердске. За это грозит административная ответственность и штраф от 500 до 1000 рублей. В Московской области наказание жестче — физическому лицу за убитую гадюку придется заплатить 3000 рублей.

Бердчане все чаще стали сталкиваться со змеями в дачных обществах и даже в черте города. Поэтому им необходимо вооружиться знаниями по поводу «общения» с пресмыкающимися.

Главный герпетолог новосибирского серпентария Александр Писарев дал советы читателям «Курьер. Среда. Бердск».

Если вы отправляетесь на природу, гадюк можно встретить везде. Поэтому в лес лучше надеть резиновые сапоги. Их высота должна быть не менее 20 сантиметров. Если отправились в другой обуви — внимательнее смотрите под ноги. Увидели ползущую гадюку — пропустите ее и идите дальше своей дорогой. В том случае, если заметили ее свернувшейся клубочком и спящей на пеньке, можете даже сделать селфи. Но соблюдайте дистанцию. Ближе 1 метра к гаду не подходите.

В окрестностях Бердска можно повстречаться не только с гадюкой, но и с безобидным ужом. Их различить можно по единственному признаку: уж имеет на голове две желтые точки. Однако в период линьки их почти не разглядеть. Поэтому не надо брать на себя роль юного натуралиста и пытаться взять в руки, как вам показалось, безопасного ужика.

В Сибири гадюки имеют несколько окрасок. Они бывают черными, бурыми с рисунком зигзагом и серые. В среднем взрослые особи достигают размера 50-70 сантиметров, одна змея из 100 000 достигает 1 метра.

Если все же вас укусила гадюка, не нужно паниковать. Для взрослых людей укус гада не смертелен. Но он более опасен, если попадает на незащищенные одеждой участки кожи. Если кожа защищена, то часть яда остается на ткани. В первые секунды после укуса начинайте действовать. Яд нужно отсосать, часто сплевывая, или выдавить в течение одной-двух минут. После этого ранка затянется. На нее не нужно наносить никаких повязок. Следите за своим состоянием 20 минут. Старайтесь не двигать конечностью, в которую укусила змея. Если не идет лавинообразное ухудшение здоровья с рвотой головокружением и отеками, а также жгучей болью в области укуса, то вы еще легко отделались. В любом случае обратитесь в больницу.

Самое опасное при укусе ядовитой змеи — аллергическая реакция. В этом случае через 30 минут опухает лицо, губы чернеют и выворачиваются наизнанку, и если отек опускается ниже гортани, человек может умереть. Спасти может таблетка супрастина — она затормозит развитие отека. Это лекарство поможет и при укусах мошки. Поэтому возьмите за правило носить с собой эти таблетки, когда отправляетесь на дачу или в лес.

Гадюка очень живучая змея. Нередко встречавшиеся с ней в лесу рассказывают, что надо же, били-били ее палкой, а она все равно уползла. Гадюка может укусить даже после того, как ее убили. Если ей отрубить голову, а из тела вынуть кишки, в течение часа отрубленная голова может укусить, а хвост будет шевелиться. И все же гадюка — мирный гад. Не трогай ее, и она не укусит.