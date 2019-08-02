Выстрелил в голову 3-летнего брата мальчик в семье старообрядцев в Красноярском крае

Родители ребятишек уехали на сенокос. Дети затеяли небезопасную игру. Взрослые проплыли на лодке около 120 километров по таежным речкам до ближайшего населенного пункта и вызвали медиков.

Старший брат выстрелил из ружья в младшего

Сообщение о ранении ребенка поступило в правоохранительные органы Красноярского края накануне, 31 июля, — рассказали в Следственном комитете.

По данным сыщиков, санитарная авиация доставила в Борскую районную больницу из глухого таежного поселения трехлетнего ребенка с огнестрельным ранением. Врачи приняли решение срочно госпитализировать пострадавшего в Красноярск.

Как выяснили следователи, в старообрядческом поселении родители мальчиков трех и шести лет уехали на сенокос. Оставшиеся без присмотра дети затеяли небезопасную игру. В итоге старший брат выстрелил из ружья в младшего. Потом разыскал родителей в поле и сообщил им о несчастном случае. Взрослые, не имеющие средств связи, проплыли на лодке около 120 километров по таежным речкам до ближайшего населенного пункта и вызвали медиков.

Возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего».

Источник: НКК