Выстрелил в голову 3-летнего брата мальчик в семье старообрядцев в Красноярском крае

Сообщение о ранении ребенка поступило в правоохранительные органы Красноярского края накануне, 31 июля, — рассказали в Следственном комитете.
По данным сыщиков, санитарная авиация доставила в Борскую районную больницу из глухого таежного поселения трехлетнего ребенка с огнестрельным ранением. Врачи приняли решение срочно госпитализировать пострадавшего в Красноярск.
Как выяснили следователи, в старообрядческом поселении родители мальчиков трех и шести лет уехали на сенокос. Оставшиеся без присмотра дети затеяли небезопасную игру. В итоге старший брат выстрелил из ружья в младшего. Потом разыскал родителей в поле и сообщил им о несчастном случае. Взрослые, не имеющие средств связи, проплыли на лодке около 120 километров по таежным речкам до ближайшего населенного пункта и вызвали медиков.
Возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего».
Источник: НКК