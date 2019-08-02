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Выиграла 12 млн рублей и родила жительница Новосибирска

14:43 02.08.2019 Фото: предоставлено организаторами
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У Анастасии Петуховой есть значимые числа, они и помогли девушке стать лотерейным миллионером. На выигранные деньги молодая семья планирует купить квартиру побольше и съездить отдохнуть на море.

Выиграла 12 млн рублей и родила жительница Новосибирска
На оформление выигрыша сибирячка приехала вместе с супругом Антоном

Молодая мама из Новосибирска выиграла в лотерею более 12 миллионов рублей. На оформление выигрыша сибирячка приехала вместе с супругом Антоном.

По словам жительницы Новосибирска Анастасии Петуховой, у нее есть значимые числа, они и помогли девушке стать лотерейным миллионером.

«В тот день я очень ждала SMS-оповещения о выигрыше, ведь в билете я отметила самые любимые числа, — говорит Настя. — Помню, что внутренний голос предсказывал близкую победу. А когда получила долгожданное SMS, то сразу побежала проверять билет на сайте. После результатов тиража, некоторое время еще не могла прийти в себя. Вскоре позвонила мужу и сообщила ошеломляющую новость».

Недавно у Петуховых произошло радостное событие: они стали родителями. На выигранные деньги молодая семья планирует купить квартиру побольше и съездить отдохнуть на море.

Добавим, что по статистике жители Новосибирской области чаще других выигрывают недвижимость, а не деньги. Но больше всего объектов недвижимости выиграли в лотерею жители Москвы (212) и Санкт-Петербурга (109). На третьем месте — Краснодарский край (81). Четвертое и пятое места у Свердловской (49) и Новосибирской (46) областей.

Что касается наличности, то в Сибири за последние пять лет более 14 миллионов лотерейных билетов были выигрышными. Общая сумма выигрышей — 2,191 миллиарда рублей. При этом лотерейными миллионерами за это время стали 125 сибиряков.

Если проанализировать географию удачи в Сибири, то первое место здесь принадлежит Новосибирской области. Второе место — Красноярскому краю, а на третьем — Иркутская область. Рейтинг был составлен по количеству выигрышных билетов: от лидера с динамикой уменьшения.

Источник: НДН-инфо

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