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Пенсии работающих пенсионеров выросли с 1 августа в России

12:15 02.08.2019 Фото: Википедия
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Страховые пенсии пересчитываются каждый год. Однако, сколько бы ни зарабатывали пенсионеры и какие взносы бы за них ни платились, их пенсии могут вырасти максимум на три балла.

Пенсии работающих пенсионеров выросли с 1 августа в России
Всего сейчас в России трудятся порядка 14 миллионов пенсионеров.

Сюжет: Пенсионная реформа

Пенсии работающих пенсионеров выросли с 1 августа в России

Пенсии работающих пенсионеров выросли с 1 августа в РоссииВозвращают «излишки» пенсии из-за ошибок ПФР россиянеЕщё 12 новостей

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут благодаря взносам в Пенсионный фонд России (ПФР), которые работодатели выплачивают с зарплат своих сотрудников.

Такие страховые пенсии пересчитываются каждый год. Однако, сколько бы ни зарабатывали пенсионеры и какие взносы бы за них не платились, их пенсии могут вырасти максимум на три балла.

Цена одного балла в этом году составляет 87,24 рубля. Это значит, что максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль 72 копейки.

Всего сейчас в России трудятся порядка 14 миллионов пенсионеров.

Источник: РГ

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