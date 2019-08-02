Пенсии работающих пенсионеров выросли с 1 августа в России

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут благодаря взносам в Пенсионный фонд России (ПФР), которые работодатели выплачивают с зарплат своих сотрудников.
Такие страховые пенсии пересчитываются каждый год. Однако, сколько бы ни зарабатывали пенсионеры и какие взносы бы за них не платились, их пенсии могут вырасти максимум на три балла.
Цена одного балла в этом году составляет 87,24 рубля. Это значит, что максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль 72 копейки.
Всего сейчас в России трудятся порядка 14 миллионов пенсионеров.
Источник: РГ