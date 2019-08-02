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Дожди и дым от пожаров убивают 80% потомства хищных птиц в Сибири

13:00 02.08.2019 Фото: pixabay
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Год для хищников выдался очень плохим, за всю историю наблюдений он оказался самым катастрофичным.

Дожди и дым от пожаров убивают 80% потомства хищных птиц в Сибири
В этом году репродуктивный успех гнездования у хищных птиц в Сибири составил 80%

Проливные дожди, снег и дым от пожаров привели к гибели 80% потомства хищных птиц на территории Сибири, сообщил РИА Новости главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана», орнитолог Игорь Карякин.

«В этом году репродуктивный успех гнездования у хищных птиц в Сибири составил 80%. Это значит, что либо кладка погибла, либо птенцы. Год для хищников выдался очень плохим, за всю историю наблюдений он оказался самым катастрофичным. А мы здесь ведем наблюдения с 1999 года», — сказал он.

По его словам, весна была холодная со снегом и дождями, причем дожди чередовались со снегом. «Сначала птицы вымокнут, потом инеем покроются и льдом. Выживание у птенцов уже весной было минимальным», — добавил он Карякин.

Он отметил, что «сначала были дожди в Красноярском крае и Хакасии, хищники не могли добывать нормально еду, потом пришел дым от лесных пожаров, а в дымке соколы и орлы не могут охотиться».

Источник: РИА Новости

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