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Митинг «За доступ» на 10 августа согласовала власть Москвы

14:30 02.08.2019 Фото: Flickr
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На этот день поступило уже 4 уведомления на проведении акции за независимых кандидатов. Полиция напомнила, что за организацию несогласованных публичных мероприятий грозит административная или уголовная ответственность.

Митинг За доступ на 10 августа согласовала власть Москвы
Согласованное количество участников — до 100 тыс. человек

Власти Москвы согласовали проведение акции «За допуск» независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова, сообщил журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.

«Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа — четыре заявки, на 11 августа — два уведомления. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Согласованное количество участников — до 100 тыс. человек», — сообщил Олейник.

Ранее в интернете были распространены призывы принять участие в несанкционированном митинге в центре Москвы 3 августа. В столичной полиции отмечали, что уведомлений о согласовании акции не поступало. Также в полиции напомнили о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них.

Представители Либертарианской партии просили согласовать проведение акции на Лубянской площади с 14:00 до 16:00 мск 3 августа с количеством участников до 15 тыс. человек. Мэрия с таким вариантом не согласилась, предложив провести мероприятие на проспекте Сахарова. Предложение властей отклонили организаторы.

31 июля незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии «Яблоко» Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа. Как сообщили в партии, в документе «политик просит разрешить шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом на проспекте или митинг на Волхонке или площади Свободной России».

Источник: ТАСС

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