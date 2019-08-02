Пнул бомжа и потерял кресло чиновника госслужащий в Пермском крае

Руководитель Росреестра отметила, что необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего тем более.

Работник управления Росреестра по Пермскому краю уволен в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих

Работник управления Росреестра по Пермскому краю уволен в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных указом президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента, произошедшего 24 июля 2019 г., с участием служащей Управления Росреестра по Пермскому краю, грубо нарушившей нормы поведения в общении с гражданином без определенного места жительства, в ведомстве проведена проверка.

Несмотря на отсутствие нареканий к работе государственного гражданского служащего по основным направлениям деятельности, руководство Росреестра приняло решение о невозможности продления трудовых отношений с указанным работником.

«Этот крайне неприятный случай должен быть уроком всем работникам системы Росреестра. Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего тем более. Не нужно забывать, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти и государственных служащих. Это базовые принципы служебного поведения госслужащих», − комментирует ситуацию руководитель ведомства Виктория Абрамченко.

Источник: Глас народа