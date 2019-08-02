А потолок не побелить? Нет!

Шикарно смотрятся конструкции со светодиодной подсветкой между уровнями

Я выросла в частном доме и помню, как один раз в три года мы с мамой ходили на рынок и покупали известь. Разводили ее в воде и белили дом. Для придания цвета добавляли синьку.

Дальше родители перешли на плитку-ПВХ. Она проста в монтаже и скрывает недостатки потолка. Нужно промазать плитку жидкими гвоздями и приклеить на потолок. Хорошо прижать.

Укладывать плитку можно рядами, по диагонали и в шахматном порядке. Но, на мой взгляд, интерьер как-то утяжеляется.

Когда я переехала в собственное жилье, сначала белила потолок и стены водоэмульсионкой. Чтобы ускорить процесс, приглашаю знакомую, с которой мы после работы за два часа справляемся с потолком.

Плюс данного покрытия — небольшая стоимость. Но со временем покрытие растрескивается и, если потолок первоначально белый, со временем желтеет.

Советы:

• Перед покраской покройте грунтовкой.

• Чтобы не было разводов, красить лучше валиком, а не кистью.

• Валик лучше использовать со средним ворсом.

• Вам понадобится специальная ванночка.

• Пол застелите газетами, мебель закройте пленкой.

• Трещины нужно зашпаклевать.

• Если вы хотите, чтобы цвет потолка был сиреневый или персиковый, колер разводите сразу во всей краске. У меня бывали случаи, когда не хватало, повторить нужный оттенок сложно.

• Не проводите валиком дважды по одному и тому же участку.

Идеальный потолок — натяжной

Год назад на свой день рождения я сделала себе подарок — натяжной потолок. Спустя год он радует меня своей безупречностью и чистотой.

Придумали украшать потолки шелковыми тканями в Древней Греции. Материю пропитывали известковым раствором и крепились к потолку. После высыхания получалась ровная поверхность. Со временем ткань провисала и выцветала.

В Армении стали впервые применять ткань в качестве декорации потолка.

Сейчас на бердском рынке потолки представлены двух видов: из ПВХ-пленки и ткани. Я выбрала первый вариант. Как заверил меня менеджер по продажам потолков, это более практичный вариант. При уходе его можно протереть влажной тряпочкой, что с тканевым сделать невозможно.

Почему я выбрала именно натяжной потолок, а не гипсокартон?

В первую очередь, меня подкупила идеально ровная поверхность. Как я ни старалась зашпаклевать и привлекала профессионалов, килограммы шпатлевки не давали идеально ровную поверхность.

Мне очень понравилось, что не нужно было никуда ехать.

Специалист компании приехал ко мне на дом. Мы обсудили и заключили договор.

Быстрота установки. Через два часа, лежа на кровати, моя семья не могла глаз оторвать от безупречного великолепия.

Обширная цветовая гамма натяжных потолков впечатляет. Мне на выбор предлагали 200 вариантов.

Я остановила выбор на белом. А есть звездное небо. У моей знакомой на потолке веселый страусенок.

Долговечность. У моих знакомых натяжные потолки в хорошем состоянии уже более 10 лет.

Водонепроницаемость — еще один плюс. Однажды соседи затопили кухню. И после покраски потолка на несколько раз разводы все равно остались видны.

В этом году я планирую установить натяжной потолок в ванную комнату.

Кроме обычного, бывают двухуровневые потолки. Они придают комнате объем.

Глянец не советуют использовать в спальне.

Шикарно смотрятся конструкции со светодиодной подсветкой между уровнями.

Цвет потолка должен гармонировать с цветом интерьера

Белый — универсальный цвет. В зависимости от ваших предпочтений, выбирайте холодный или теплый оттенок.

Зеленый цвет расслабляюще действует на психику, голубой вносит в комнату элемент романтики.

Фотопечать позволяет из обычной комнаты создать эксклюзивный интерьер.

Выбор рисунков огромен.

Цветы, пейзажи. Как отмечают в потолочных компаниях, у бердчан пользуются популярностью звездное небо и облака.