Фото: нашли гадюку и гнездо с тремя яйцами. Кто в Бердске отвечает за змей?

Курьер Среда, помогите найти ответственных, кто в нашем городе занимается подобными вопросами, ведь у многих нас есть близкие, ведь последствия, в случае укуса очень печальные.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений:

Добрый день. Вчера гуляли с ребенком, в районе Раздольного, возле обочины дороги увидели змею. Сначала подумал, что это уж, но вспомнив, как в детстве их ловили, понял, что это совсем другая змея (надеюсь, что ошибаюсь). Цвет серо-зеленый с ярко выраженным рисунком. Увидев нас, она неспешно уползла в нору. Длиной около 50 см. Стало немного жутковато, так как не очень приятно жить по соседству со змеями. Поспрашивал у соседей, в этом году уже 3 раза видели подобных змей. В прошлые года ни разу не встречали, то ли приползли, то ли завезли, когда речной щебень завозили.

Начал заниматься данным вопросом и оказывается что: обратился в МЧС по тел. 112, у них нет специалистов и опыта по отлову змей, в выезде отказали, пообещали связаться с руководством, после чего, возможно, перезвонят, посоветовали обратиться в МКУ ЖКХ 4-00-11, там так же не занимаются, только бродячими собаками, посоветовали в Управление природными ресурсами 2-75-55, но и там так же данным вопросом не занимаются!

В МЧС так же посоветовали обратиться в Охотоведческое хозяйство 2-37-27, к сожалению, кроме бухгалтера там никого не оказалось, попросил, чтобы перезвонили, так ответа и не последовало, но на сколько она знает, отловом они не занимаются.

Вот так, обращайся к кому угодно, все открестятся, пока что-нибудь не произойдет нехорошее, честь и хвала, особенно нашему доблестному 112. Поговорили, конечно, вежливо, а толку … Собрались соседями, определили место нахождения «гадюки» и «скрипя зубами» решили вопрос. Кстати, нашли еще и гнездо, где были 3 яйца, предотвратили размножение. Курьер Среда, помогите найти ответственных, кто в нашем городе занимается подобными вопросами, ведь у многих нас есть близкие, ведь последствия, в случае укуса очень печальные.

От редакции: Евгений, завтра займемся темой!