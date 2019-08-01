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Фото: нашли гадюку и гнездо с тремя яйцами. Кто в Бердске отвечает за змей?

20:38 01.08.2019
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Курьер Среда, помогите найти ответственных, кто в нашем городе занимается подобными вопросами, ведь у многих нас есть близкие, ведь последствия, в случае укуса очень печальные.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений:
Добрый день. Вчера гуляли с ребенком, в районе Раздольного, возле обочины дороги увидели змею. Сначала подумал, что это уж, но вспомнив, как в детстве их ловили, понял, что это совсем другая змея (надеюсь, что ошибаюсь). Цвет серо-зеленый с ярко выраженным рисунком. Увидев нас, она неспешно уползла в нору. Длиной около 50 см. Стало немного жутковато, так как не очень приятно жить по соседству со змеями. Поспрашивал у соседей, в этом году уже 3 раза видели подобных змей. В прошлые года ни разу не встречали, то ли приползли, то ли завезли, когда речной щебень завозили.

Начал заниматься данным вопросом и оказывается что: обратился в МЧС по тел. 112, у них нет специалистов и опыта по отлову змей, в выезде отказали, пообещали связаться с руководством, после чего, возможно, перезвонят, посоветовали обратиться в МКУ ЖКХ 4-00-11, там так же не занимаются, только бродячими собаками, посоветовали в Управление природными ресурсами 2-75-55, но и там так же данным вопросом не занимаются!

В МЧС так же посоветовали обратиться в Охотоведческое хозяйство 2-37-27, к сожалению, кроме бухгалтера там никого не оказалось, попросил, чтобы перезвонили, так ответа и не последовало, но на сколько она знает, отловом они не занимаются.

Вот так, обращайся к кому угодно, все открестятся, пока что-нибудь не произойдет нехорошее, честь и хвала, особенно нашему доблестному 112. Поговорили, конечно, вежливо, а толку … Собрались соседями, определили место нахождения «гадюки» и «скрипя зубами» решили вопрос. Кстати, нашли еще и гнездо, где были 3 яйца, предотвратили размножение. Курьер Среда, помогите найти ответственных, кто в нашем городе занимается подобными вопросами, ведь у многих нас есть близкие, ведь последствия, в случае укуса очень печальные.

От редакции: Евгений, завтра займемся темой!

Фото: нашли гадюку и гнездо с тремя яйцами. Кто в Бердске отвечает за змей?

Бердчане нашли змею около Раздольного

 

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От редакции

Как поступать при встрече со змеями?

Аноним, 01 августа 2019 22:14
Ну блин , что рептилия вам плохого сделала ? Зачем её трогать и вмешиваться в природу ? Змеи в Бердске не редкость
Аноним, 01 августа 2019 22:57
НВР:
Гадюка яйца не откладывает, она живородящих рожает,это ужи откладывают.
ааа, 01 августа 2019 22:59
это же уголовная статья - жестокое обращение с животными. только компетентные органы могут принять решение об обезвреживании опасного животного.

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