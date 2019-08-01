Живой на полу в ванной во вскрытой квартире нашли пропавшую 4 дня назад женщину в Бердске по звонку из Афин

62-летняя Галина Павловна упала лицом вниз. Предположительно, у нее случился инсульт. Полицейские только через сутки решились открыть квартиру. Дочь пострадавшей собирается прилететь из Греции в Бердск.

Скорая помощь отвезла найденную в запертой квартире женщину в больницу

Вечером 1 августа все-таки вскрыли квартиру в Бердске, хозяйка которой перестала отвечать на звонки несколько дней назад. 62-летнюю Галину Павловну нашли живой!

Она лежала лицом вниз на кафельном полу в ванной. Вероятно, она упала, когда ей стало плохо. Пенсионерка пролежала по меньшей мере 4 дня.

По предварительным данным, у Галины Дадекиной случился инсульт. Она двигает рукой и ногой, моргает и даже пытается что-то сказать. Полицейские вызвали скорую помощь, которая отвезла считавшуюся пропавшей женщину в сосудистое отделение ЦГБ Бердска.

Ее дочь Марина Цветкова, которой удалось из Афин поднять на уши полицию, со слезами радости слушала по телефону известие о том, что ее мама жива. Она благодарна всем, кто принял участие в спасении ее самого родного человека.

А стоило ей это двух дней нервов и страха за жизнь матери. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Марина, живущая много лет в Греции, потеряла связь с мамой 4 дня назад — та перестала отвечать на звонки. Дочь обзвонила больницы и морги, а потом стала звонить в полицию, спасателям. Она умоляла вскрыть дверь в квартиру, потому что чувствовала, что мама там. Кроме того, Марина обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» со своей бедой.

Но 31 июля полицейские посчитали, что нет оснований для проникновения в квартиру — трупного запаха, дескать, нет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 1 августа Марина пошла снова по тому же кругу, осаждая бердскую полицию звонками.

И вот Галину Павловну нашли, слава Богу живой. Марина собирается прилететь в Бердск, чтобы быть с мамой. Она надеется, что столько пережившая мама пойдет на поправку.

Подробности — в ближайшее время.