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Народные новости / Происшествия

Был взрыв между 15 и 56 домом на Лермонтова?

20:30 01.08.2019
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Непродолжительное время шел черный дым.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Мое имя:
Здравствуйте. Сегодня прогремел взрыв между Лермонтова, 15 и 56 (или между 15 и частниками) и непродолжительное время шел черный дым. Приходили два сотрудника полиции. Приезжали пожарные службы, МЧС (сотрудник в форме на частной машине) и скорая (все машины были между частниками и продсибом, через крайний к 56 частный дом пожарные проходили до 15-го). Уехали быстро (люди потушили своими силами). Сотрудники полиции место взрыва вроде как не проверяли. Бабули направили их куда-то напротив 17-го дома. Есть подозрение, что этот взрыв дело рук хулиганов и сотрудники полиции пришли их задержать. P.S. Информация может быть не точной. Есть подробности?

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Что взорвали хулиганы?

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