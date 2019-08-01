Был взрыв между 15 и 56 домом на Лермонтова?

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Здравствуйте. Сегодня прогремел взрыв между Лермонтова, 15 и 56 (или между 15 и частниками) и непродолжительное время шел черный дым. Приходили два сотрудника полиции. Приезжали пожарные службы, МЧС (сотрудник в форме на частной машине) и скорая (все машины были между частниками и продсибом, через крайний к 56 частный дом пожарные проходили до 15-го). Уехали быстро (люди потушили своими силами). Сотрудники полиции место взрыва вроде как не проверяли. Бабули направили их куда-то напротив 17-го дома. Есть подозрение, что этот взрыв дело рук хулиганов и сотрудники полиции пришли их задержать. P.S. Информация может быть не точной. Есть подробности?