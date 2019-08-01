Срок хранения не влияет на качество замороженной спермы

Уровень успешных зачатий был сопоставимым вне зависимости от сроков хранения замороженной спермой

Исследование показало, что даже очень длительное хранение замороженной спермы не снижает количества успешных зачатий, которые можно осуществить на ее основе. А значит, этот генетический материал может безопасно храниться очень длительный срок.

Во многих государствах, где существуют банки спермы, действуют строгие нормативы по продолжительности хранения этого замороженного продукта. Однако китайские исследователи в ходе наблюдений за зачатиями на основе замороженной спермы с разным сроком хранения выяснили, что продолжительность этого срока почти не имеет никакого значения. Их выводы основываются на ретроспективном анализе 120 000 образцов от доноров спермы одного из крупнейших банков в Китае, расположенного в провинции Хунань.

Эти образцы распределили в три группы. В первую вошли те, которые хранились в холодильнике от 6 месяцев до 5 лет. Во вторую те, которые хранились от 6 до 10 лет, а в третью — те образцы, которые находились на хранении от 11 до 15 лет. Выяснилось, что показатели выживаемости сперматозоидов начинали незначительно снижаться через 15 лет, падая с 85% до 74%. Однако это снижение практически не оказывало никакого воздействия на уровень успешных беременностей и родов среди женщин, воспользовавшихся данными образцами при ЭКО. Средний показатель родов составлял 82%, 80,21% и 80% для трёх групп последовательно.

Уровень успешных зачатий был сопоставимым вне зависимости от сроков хранения замороженной спермой. Авторы исследования отмечают, что показатели успешных зачатий были довольно высокими во всех трех группах. Для достижения этого эффекта необходимо здоровье самого донора спермы, но не короткие сроки хранения материала.

Источник: МедикФорум