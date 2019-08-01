От пыли и любопытных глаз спасут шторы и жалюзи

Шторы превратились в важный элемент декора помещения – они действительно организуют пространство, и неважно, студия у вас в 30 квадратных метров или зала в сто пятьдесят

Первый этаж, или палящее солнце ранним летним утром… Спасение – шторы и жалюзи.

Главная их функция – защита от внешних раздражителей: света, шума, ветра. И излишне любопытных взглядов, разумеется. В Бердске создать комфорт в квартире и решить проблему «маскировки» легко: специализированные компании предложат вам полный пакет услуг – от выезда дизайнера до установки уже готовой продукции.

Шторы: шарм и уют

Шторы превратились в важный элемент декора помещения – они действительно организуют пространство, и неважно, студия у вас в 30 квадратных метров или зала в сто пятьдесят. Важно правильно выбрать.

Классические шторы отлично подойдут в случае, если у вас, например, оригинальная конструкция окна, которая сама по себе привлекает внимание. Тогда его оформление должно быть простым и лаконичным, что как раз и достигается при помощи классической формы штор.

Если же у вас не совсем «презентабельные» окна, то и тогда «классика» подойдет как нельзя кстати. Для «оправы» таких окон лучше подобрать ткань, совпадающую по тону с цветом стен – и акцент переместится на шторы, а окна будут меньше выделяться на их фоне.

Не забудьте и про другие решения: рулонные, японские, итальянские и прочие шторы – каждый год появляются новые предложения.

Имейте в виду: лучше подумать про декорирование своих интерьеров шторами до окончания строительства и отделочных работ. Нельзя относиться к шторам, как к «макияжу» для дома, а уж тем более закрывать ими огрехи ремонта.

Жалюзи: ревнивый интерьер

Слово «жалюзи» (кстати, ударение падает на последний слог) переводится с французского как «ревность». Именно желание оградить свои жилища от посторонних взглядов привело к появлению на свет таких приспособлений.

Жалюзи служат одновременно оригинальным эстетическим украшением и надежной защитой комнат от лучей солнца или посторонних взглядов. Жалюзи дают возможность гораздо лучше регулировать освещенность вашего дома, плавно меняя площадь, через которую проходит свет, в то время как шторы оставляют лишь узкую щелочку, освещая лишь небольшой сектор. Единственное неудобство – это уход и очистка деталей.

Жалюзи, устанавливаемые на пластиковые окна, станут отличным решением для офиса, рабочего кабинета или лаконичного интерьера квартиры.

Распахни в мир окно

Да-да, чуть не забыли про окна – естественную причину появления и штор, и жалюзи. (Занавески на дверях, конечно, возможны, но выглядят не более чем чудачеством.) Удивительно, почему в ряду таких великих изобретений человечества, как, например, колесо, редко кто называет окна. Ведь без этого предмета интерьера представить себе жилое помещение просто невозможно.

Окна различаются рамами. Алюминиевые рамы – просто и недорого. Но не всем они кажутся симпатичными.

Рамы из дерева: доступный материал обладает рядом достоинств – это высокая прочность при небольшой массе, низкая тепло- и звукопроводность, морозостойкость. (К недостаткам можно отнести подверженность воздействию влаги и горючесть.) Но вот это как раз не дешевый вариант. Чтобы конструкция из древесины была надежной, ее тщательно обрабатывают: хорошо просушивают, удаляют дефекты, пропитывают специальным раствором. Все эти операции требуют времени, а соответственно, и денег. Поэтому качественные деревянные окна являются наиболее дорогими по сравнению с конструкциями, сделанными из других материалов.

Пластик – несколько плюсов

Самый популярный сегодня вариант – окна пластиковые. Первый и главный плюс – это теплосбережение. История пластиковых окон началась в Европе, когда на энергоносители стали заметно расти, и содержать жилье, оплачивая теплопотери, стало весьма накладно. Предприимчивые европейцы искали способы сохранения тепла, и результатом таких поисков стала новинка на рынке – окна из пластика.

Второй плюс – это прекрасная шумоизоляция. Вы когда-нибудь пытались проанализировать, сколько лишнего шума проникает в ваш дом сквозь оконные щели? (Особенно это актуально, если ваши окна выходят на оживленную улицу.) Так вот, правильно установленные пластиковые окна решат эту проблему раз и навсегда.

Третий плюс – простота ухода. Вы можете забыть о таких вещах, как заклеивание рам на зиму, о покраске и прочих «прелестях» ухода. Пластиковые окна вам придется только мыть мыльным раствором по мере необходимости и 1-2 раза в год смазывать подвижные элементы фурнитуры.

И, наконец, дизайн. Разнообразие форм и расцветок пластиковых окон делают их настоящей находкой для человека, желающего сделать свой интерьер неповторимым. Вы можете заказать типичные прямоугольные или арочные окна, или проявить фантазию и остановить выбор на треугольном, трапециевидном или даже круглом окне. В выборе цвета вы тоже можете экспериментировать, чтобы подчеркнуть изысканность и стиль вашего дома.