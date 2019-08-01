Что делать, если умер человек. Памятка в тяжелой жизненной ситуации

Первое, что необходимо сделать – успокоиться и не поддаваться панике. Вернуть покойного вы уже не сможете, но похоронить его с честью и достоинством в ваших силах

Похоронить близкого с честью и достоинством в ваших силах

В такие минуты людям трудно собраться с мыслями. Но как бы не было сложно, необходимо взять себя в руки, принимать решения и действовать в такой непростой ситуации. Первое, что необходимо сделать – успокоиться и не поддаваться панике. Вернуть покойного вы уже не сможете, но похоронить его с честью и достоинством в ваших силах. Эта статья является памяткой для тех, у кого внезапно умер близкий человек.

Вопросы, которые приходят в голову при виде покойного: что теперь делать, куда звонить и к кому обращаться за помощью. Если смерть человека носит естественный характер, вам нужно позвонить в сервис ритуальных услуг, откуда вышлют специалиста. Он подготовит все необходимые документы и зарегистрирует смерть. Далее определитесь с вопросом, будете ли подготавливать покойного к похоронной процессии самостоятельно или предоставите тело для освидетельствования в морг. Или же воспользуетесь услугами похоронного дома, где всю организацию захоронения возьмут на себя работники службы.

Что необходимо сделать

Если человек умер дома летом, закройте все окна, форточки и двери. А в зимнее время, наоборот, откройте их для проветривания. Это обусловлено тем, что в жару быстрее происходит процесс разложение мертвых клеток организма, а в помещение могут попасть насекомые, разносящие инфекцию. В холода при закрытых системах вентиляции могут скапливаться вредные пары, что тоже способствует скорейшему разложению.

При фиксировании смерти человека, в любом случае, нужно сообщить в скорую помощь и полицию. Когда сотрудники прибудут на место происшествия, внимательно следите за правильностью заполнения ими всех документов. После того, как все документы собраны и оформлены, сотрудники полиции или скорой помощи вызывают службу транспортировки тела в больницу. По окончанию предоставления тела медицинским работникам, можно приступать к подготовке похоронной процессии.

Во что одеть и что купить

Для организации похорон понадобятся такие компоненты как: одежда для покойного, венки, надгробие, гроб, оградка и др. Важно как можно быстрее подобрать место на кладбище для захоронения покойного. Скорость приготовления могилы зависит от времени года. Зимой сотрудникам кладбища гораздо сложнее копать промерзшую землю. Поэтому, лучше всего, в первую очередь, согласовать именно этот вопрос. Но если религиозные взгляды, или еще какие-либо убеждения семьи, понесшей утрату, не противоречат принципам захоронения, то зимой стоит отдать предпочтение в пользу кремации. Это выгоднее как в плане финансов, так и по временным затратам. Определитесь, понадобится ли вам отпевание усопшего. Если да, то договоритесь с местным батюшкой заранее. Последним этапом будет организация самих похорон. Обзвоните самых близких и родных людей покойного. Составьте список тех, кто хочет прийти попрощаться с усопшим. Решите, будете ли вы организовывать поминки дома самостоятельно, или воспользуетесь услугами столовой или общепита, предоставляющего такую услугу. В этом случае работники помогут составить вам меню и оформить помещение для поминок.

Социальные похороны

Всеми перечисленными выше услугами занимаются похоронные дома. Они полностью берут на себя организацию всей похоронной процессии. Вам останется только прислушаться к их советам, согласовать и принять окончательное решение по тому, или иному вопросу. Ко всему прочему, похоронные дома могут предложить оказать психологическую помощь в минуты тяжелой утраты. Также, при сложной финансовой ситуации, похоронный дом предоставляет услугу социальных похорон, куда входит необходимый минимальный набор для проведения процессии.

Надеемся, что эта краткая памятка поможет справиться с такой непростой ситуацией людям, понесшим тяжелую утрату близкого или родного человека.