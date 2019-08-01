«Щекотание» уха у людей старше 55 лет током отодвигает старость

Вегетативная нервная система контролирует многие функции организма, такие как пищеварение, дыхание, частота сердечных сокращений и кровяное давление

Согласно новому исследованию британских ученых, «щекотание» уха у людей старше 55 лет слабым электрическим током приводит к перебалансировке вегетативной нервной системы, потенциально замедляя один из эффектов старения. Исследователи обнаружили, что короткая ежедневная терапия, проводимая в течение двух недель, приводила как к физиологическому улучшению у пожилых людей, так и к улучшению самочувствия, в том числе к улучшению качества жизни, настроения и сна. Процедура, называемая чрескожной стимуляцией блуждающего нерва, подает слабый безболезненный электрический ток на ухо, который посылает сигналы в нервную систему организма. Исследование, проведенное в университете Лидса, предполагает, что терапия может замедлить важный эффект, связанный со старением. По словам ученых, данные манипуляции могут помочь защитить людей от «старческих» хронических заболеваний, таких как высокое кровяное давление, болезни сердца и мерцательная аритмия.

Источник: https://live24.ru