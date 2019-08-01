01.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Обсуждать лесные пожары приехал Медведев в Красноярск

17:32 01.08.2019 Фото: кремлин.ру
0

Премьер-министр поручил усилить группировку МЧС в связи с лесными пожарами в Сибири и поставил перед руководителями регионов задачу взять ситуацию под личный контроль.

Обсуждать лесные пожары приехал Медведев в Красноярск
Глава кабмина подчеркнул, что пока непосредственной угрозы жизни людей нет

Ранее на совещании с вице-премьерами глава правительства подчеркнул, что пока непосредственной угрозы жизни людей нет, однако нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири. Глава правительства сделал остановку в Красноярске по пути в Дальневосточный федеральный округ.

Ранее в среду в регион по поручению Медведева для контроля ситуации с лесными пожарами на месте прилетел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Также в Красноярске находятся руководители и представители ряда других федеральных ведомств.

Во вторник на совещании с вице-премьерами Медведев поручил усилить группировку МЧС в связи с лесными пожарами в Сибири и поставил перед руководителями регионов задачу взять ситуацию под личный контроль. Премьер подчеркнул, что пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, однако прогноз сложный и нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов.

В среду президент РФ Владимир Путин, рассмотрев доклад главы МЧС Евгения Зиничева, распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Глава государства также поручил до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных сил, задействованную в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

По данным федеральной «Авиалесоохраны» на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров — в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае — более 1 млн га и в Иркутской области — около 700 тыс. га. В тушении лесных пожаров задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единицы наземной техники, 28 воздушных судов.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему столько тянули и что сподвигло начать тушение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Непотейка: как не потеть летом?
19:28 01-08-2019
Непотейка: как не потеть летом?
Срок хранения не влияет на качество замороженной спермы
19:16 01-08-2019
Срок хранения не влияет на качество замороженной спермы
Йога: восемь ступеней к гармонии
18:51 01-08-2019
Йога: восемь ступеней к гармонии
БердскРазвал-схождение: главное, найти хорошего мастера
18:42 01-08-2019
Развал-схождение: главное, найти хорошего мастера
От пыли и любопытных глаз спасут шторы и жалюзи
18:40 01-08-2019
От пыли и любопытных глаз спасут шторы и жалюзи
Что делать, если умер человек. Памятка в тяжелой жизненной ситуации
18:34 01-08-2019
Что делать, если умер человек. Памятка в тяжелой жизненной ситуации
«Щекотание» уха у людей старше 55 лет током отодвигает старость
18:23 01-08-2019
«Щекотание» уха у людей старше 55 лет током отодвигает старость
БердскНа 16 тыс. рублей поел и оделся в магазинах по чужой карте житель Бердска
18:00 01-08-2019
На 16 тыс. рублей поел и оделся в магазинах по чужой карте житель Бердска
10 туристов пропали на катере в Белом море
17:45 01-08-2019
10 туристов пропали на катере в Белом море
Обсуждать лесные пожары приехал Медведев в Красноярск
17:32 01-08-2019
Обсуждать лесные пожары приехал Медведев в Красноярск