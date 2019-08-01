70% россиян сталкивались с онкологией в своем окружении

Рак легкого входит в тройку самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются россияне в своем окружении (24%), наряду с раком молочной железы (33%) и раком желудка (25%).

Более половины россиян никогда не слышали и ничего не знают об иммунотерапии (новый метод лечения онкологических заболеваний, заставляет иммунитет убивать раковые клетки)

Согласно докладу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями в своем окружении – диагноз был поставлен их близким или знакомым. Такие данные были представлены на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с раком легкого 1 августа.

«Рак легкого входит в тройку самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются россияне в своем окружении (24%), наряду с раком молочной железы (33%) и раком желудка (25%). При этом, согласно опросу, рак легкого занимает первое место среди мужчин (39%), опережая рак предстательной железы (30%) и рак желудка (24%), — сказано в тексте доклада.

По мнению россиян, женщины чаще сталкиваются с раком молочной железы (68%), раком желудка (12%) и раком крови (10%).

При этом, доминирует мнение, что все виды рака одинаково трудноизлечимы (56%). Еще 27% опрошенных считают, что можно выделить отдельные трудноизлечимые онкологические заболевания. Более половины россиян никогда не слышали и ничего не знают об иммунотерапии (новый метод лечения онкологических заболеваний, заставляет иммунитет убивать раковые клетки). При этом две трети (74%) уверены, что при диагностике рака легкого на ранних стадиях это заболевание легче поддается лечению. Подобная точка зрения наиболее распространена среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

«В топ факторов, повышающих риски возникновения и развития онкологических заболеваний, по мнению россиян, вошли: плохая экология (67%), курение (36%) и нездоровое питание (36%), а также плохая наследственность (30%). Еще 23% считают, что повысить риск онкозаболевания может употребление алкоголя», – говорится в докладе.

Генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава РФ, профессор Виталий Омельяновский считает, что рак легкого является одной из ключевых причин потери лет ожидаемой продолжительности жизни у мужчин, тогда как у женщин аналогичное влияние оказывает рак желудка и рак шейки матки.

«На сегодняшний день экономическое бремя рака легкого, согласно проведенному исследованию, оценивается в 14,7 млрд рублей в год. Как показывает опыт других стран, внедрение национальных программ по борьбе с онкологическом заболеваниями и сопутствующих программ <…> значительно увеличивает достижение поставленных перед государством задач», – приводятся слова Омельяновского в докладе.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по поддержке Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» 20-21 июля 2019 года. Участие принимали россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки – 3,2 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.

Источник: futurerussia.gov.ru