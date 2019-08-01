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На 16 тыс. рублей поел и оделся в магазинах по чужой карте житель Бердска

18:00 01.08.2019, Алена Романцова Фото: Стоп-кадр с видео
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Потерявшие карту обнаружили пропажу, когда на телефон начали приходить SMS-уведомления о покупках. Полицейские ищут нового «владельца» банковской карты.

На 16 тыс. рублей поел и оделся в магазинах по чужой карте житель Бердска
Видеокамеры зафиксировали, как мужчина делает покупки

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель и рассказал, что у его супруги исчезла банковская карта. В этот же день они получили одно уведомление за другим — кто-то рассчитывался картой в магазинах до 1000 рублей без пинкода. Так у них исчезли со счета 16 тысяч рублей.

Когда именно пропала карта, была утеряна или украдена, девушка не знает, пропажу обнаружила не сразу. Вместе с мужем они прошли по магазинам, откуда пришли сообщения о покупках и попросили фото и видео с камер наблюдения. Собрав информацию они обратились в полицию 25 июля.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, сегодня, 1 августа, что нового «владельца» карты ищут:

— Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, устанавливается личность подозреваемого в хищении средств с карты. Возбуждено уголовное дело по статье 159.3 ч. 2 — мошенничество с использованием электронных средств платежа. Устанавливается личность подозреваемого.

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