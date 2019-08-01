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10 туристов пропали на катере в Белом море

17:45 01.08.2019 Фото: programmes.putin.kremlin.ru
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Последний раз их видели 24 июля, группа на связь не выходит. Оповещены все проходящие мимо суда и местное население.

10 туристов пропали на катере в Белом море
Группа должна была следовать по маршруту остров Бережной Сосновец

Спасатели в Карелии ожидают установления благоприятной погоды, чтобы выйти в Белое море на поиски пропавшей туристической группы из 10 человек.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС республики в четверг, в настоящее время оперативные группы главного управления ведомства, местного пожарно-спасательного гарнизона и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ожидают благоприятной погоды, чтобы выйти в море.

«Последний раз туристов видели 24 июля, группа на связь не выходит. Оповещены все проходящие мимо суда и местное население», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по данным родственников, туристы находятся на одном из островов в Белом море и пережидают непогоду.

В свою очередь информированный источник сообщил «Интерфаксу», что туристы пропали в Онежском заливе.

«31 июля в 19.10 мск получили информацию о розыске пропавшей туристической группы в количестве десяти человек, вышедших на катере из села Сумский», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что группа должна была следовать по маршруту остров Бережной Сосновец, откуда переправиться на байдарках на остров Бережной Боршовец, остров Кутульда, остров Кондостров, а затем вернуться на катере в село Нюхча.

Источник: Интерфакс

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