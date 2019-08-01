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Пьяниц за рулем будет три дня ловить ГИБДД на дорогах Новосибирской области

17:30 01.08.2019 Фото: ГИБДД по НСО
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Сотрудники ДПС усилят работу в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Пьяниц за рулем будет три дня ловить ГИБДД на дорогах Новосибирской области
Нетрезвых водителей будут ловить три дня

На дорогах Новосибирской области проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» На территории города Новосибирска и Новосибирской области в период со 2 по 5 августа пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

Сотрудники дорожно-патрульной службы усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы сроком до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет. С 28 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Нововведения коснулись усиления ответственности за совершение неосторожных преступлений в сфере безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь, если по вине водителя в дорожно-транспортном происшествии был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, ему грозит наказание в виде принудительных работ сроком до 5 лет либо лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Ранее принудительные работы могли быть назначены сроком до 3 лет, а лишение свободы – до 4 лет. Если эти же действия привели к гибели человека, срок лишения свободы теперь может составить от 5 до 12 лет, вместо срока от 2 до 7 лет. В случае гибели 2 и более лиц срок лишения свободы составит от 8 до 15 лет, ранее этот срок составлял от 4 до 9 лет. Соответствующие поправки внесены в части 2, 4, 6 статьи 264 УК РФ. Автоинспекторы призывают водителей управлять транспортом в трезвом состоянии и просят участников дорожного движения своевременно сообщать в подразделения Госавтоинспекции о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

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От редакции

Садитесь выпившим за рулем?

Аноним, 01 августа 2019 18:07
Да за пьянку за рулем казнить надо, а не прав лишать! А то "Автоинспекторы призывают водителей управлять транспортом в трезвом состоянии..." фигня какая...

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