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Колбасу «Царицыно» и «Окраина» отправил в список замечаний Росконтроль

17:00 01.08.2019 Фото: pixabay
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Эксперты изучали колбасу по более чем 50 параметрам, среди которых соответствие заявленной маркировке, наличие патогенных микробов и консервантов. При этом образцы закупались в обычных магазинах, а не брались со складов.

Колбасу «Царицыно» и «Окраина» отправил в список замечаний Росконтроль
Русская колбаса, согласно рецепту, должна обладать ярко выраженным чесночным запахом и иметь в составе небольшие кусочки шпика

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование русской колбасы. В нем приняли участие образцы пяти брендов: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».

Эксперты изучали колбасу по более чем 50 параметрам, среди которых соответствие заявленной маркировке, наличие патогенных микробов и консервантов. При этом образцы закупались в обычных магазинах, а не брались со складов.

Русская колбаса, согласно рецепту, должна обладать ярко выраженным чесночным запахом и иметь в составе небольшие кусочки шпика. На этикетке колбасы «Царицыно» указано, что это «колбасное изделие вареное из мяса птицы». Ее состав также отличается от классического.

В образце под маркой «Велком» обнаружен недостаточно хорошо перемешанный фарш, а кусочки шпика сильно отличаются друг от друга по размеру. К тому же, колбаса обладает вяжущим вкусом.

Похожие недостатки были выявлены в образце «Малаховский», кроме этого, на разрезе отмечены включения соединительной ткани. В «Окраине» и «Мяснове» куски шпика оказались крупнее, чем предусмотрено стандартом.

Также в составе «Окраины» были выявлены частицы свиной шкурки, не указанные в маркировке, и соли фосфорной кислоты. При этом все исследованные образцы соответствуют стандартам безопасности.

По итогам исследования колбаса под брендами «Царицыно» и «Окраина» была добавлена в список товаров с замечаниями, остальные рекомендованы к покупке.

Источник: Лента.ру

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