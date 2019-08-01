Объявивший голодовку фермер подал в суд на избирком Новосибирска

Алексей Южанин не согласен с отказам в регистрации кандидатом на должность мэра города. Он решил обжаловать решение избирательной комиссии.

Алексей Южанин

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин продолжает голодовку, о которой объявил 26 июля.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин, которому избирком Новосибирска отказал в регистрации кандидатом на должность мэра города, подал в суд исковое заявление для обжалования решения избирательной комиссии. При этом он продолжает голодовку, о которой объявил в пятницу, сообщил ТАСС в понедельник Алексей Южанин.

«Документы только что подал, рассмотрение еще не назначили, сегодня перезвонить должен будет секретарь и сказать дату и время. Я думаю, что на этой неделе уже будет [рассмотрение]», — сказал Южанин.

Южанин отметил, что продолжает голодовку. «Только пью воду. Состояние удовлетворительное», — сказал он.

Ранее сообщалось, что избирком отказал Южанину, поскольку в протоколе собрания местной региональной ячейки Партии социальных реформ, которая выдвигала Южанина, не были указаны его дата рождения, место жительства и место работы. По словам фермера, эти данные не внесли, поскольку юрист не обратил внимание на то, что они требуются местным законодательством, и избирком не дал возможности «исправить техническую ошибку».

Позже на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Южанин сообщил, что суд назначил рассмотрение искового заявления на 31 июля.

Источник: ТАСС