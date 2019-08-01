Требует 2 млн рублей за разбитый нос в темноте с «Новосибирскэнергосбыт» пенсионерка-должница в Бердске

В темноте 80-летняя Валентина Мошкина упала и разбилась, что привело к тяжелому заболеванию. Бердчанка требует с НЭС списать ее долг.

Когда в доме отключили электричество, Валентине Мошкиной пришлось перебраться на квартиру к детям

Встречный иск с требованием выплаты морального ущерба подала на Новосибирскэнергосбыт жительница Бердска Валентина Мошкина. Она требует выплатить ей 2 млн рублей. В свою очередь НЭС требует высчитать с 80-летней пенсионерки долг за электричество.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», задолженность в 200 тыс. рублей образовалась у Валентины Мошкиной меньше чем за четыре года. Она была в ужасе от данной суммы. Уверяла, что не могла потребить такое количество электроэнергии. Платежи по 500 рублей она делала ежемесячно. Ей нечем погашать такую огромную сумму, размер ее пенсии — 9000 рублей. В доме жить не может — электричество отключили.

Однако Новосибирскэнергосбыт утверждал, что только за неполный месяц после установки счетчика 18 ноября 2014 года пенсионерка потребила электроэнергии 2030 кВт. А показатель на 7 июля 2018 года составил 69822 кВт. На протяжении 3,5 лет Мошкина ежемесячно платила по 500 рублей. Заявляя на протяжении долгого времени одно и то же показание счетчика. Нарушений в работе приборов учета выявлено не было, фактов несанкционированного подключения из под ИПУ Мошкиной также не зафиксировано.

Производимые Мошкиной ежемесячные оплаты по 500 рублей, а это примерно 200 кВт, не покрывали фактическое потребление электроэнергии, в связи с чем задолженность ежемесячно накапливалась и достигла критических значений.

В связи с наличием задолженности АО «Новосибирскэнергосбыт» уведомило потребителя об отключении электрической энергии в случае неоплаты задолженности и направило указанный адрес для произведения отключения электрической энергии в АО «РЭС». 2 октября 2018 года АО «РЭС» было произведено отключение от электроснабжения жилого дома.

Новосибирскэнергосбыт заявляет, что Мошкина вправе обратиться к ним с заявлением о заключении соглашения о предоставлении рассрочки платежа. И советует ей попросить помощи в отделе соцобслуживания населения.

Руководитель бердских РЭС Игорь Михин пояснил, что такое количество электроэнергии у Валентины Мошкиной могло накопиться из-за обогревающих помещения электрообогревателей.

— Со слов моих сотрудников, в доме пенсионерки нет даже печной трубы, газ не подведен, а в помещениях стояло несколько электрообогревательных приборов, — отметил Михин.

По словам Михина, сотрудники РЭС в холодное время года пользуются специальными методиками, с помощью которых определяют количество потребляемой электроэнергии в домах частного сектора на вводе в ночное время. Если нагрузка большая, явно это не работающий холодильник. Понятно, что идет обогрев дома, отметил Игорь Анатольевич. Когда начинают проверять в программе, сколько владелец дома платит в месяц, получается разница. Понимают, что это недобросовестный потребитель. И тогда по отношению к нему принимают меры.

— Лишнего нам не надо. Человек должен оплатить столько, сколько электроэнергии он использовал. Такая же ситуация и с бабушкой. У нее стоял счетчик. Она потребляла электроэнергию, все это фиксировалось, но оплачивала она намного меньше, — акцентировал Игорь Анатольевич.

Возьмем один электрообогреватель, потребляющий 1 кВт в час, есть и более мощные. За сутки он «съест» 24 кВт, за месяц — 720 кВт. А если несколько обогревателей, то еще умножить на их количество. Помимо этого, в доме есть и другие электроприборы, необходимые в повседневной жизни и потребляющие достаточное количества тока.

НЭС 20 марта 2019 года подали иск на взыскание суммы задолженности. Судья бердского городского суда Ольга Зюкова назначила дату рассмотрения гражданского дела на 30 мая. Но в суд Валентина Мошкина не пришла, а ее представитель попросил время для подготовки встречного иска. Поэтому судья отложила рассмотрение дела до 9 июля.

АО «Новосибирскэнергносбыт» подал иск по взысканию задолженности по оплате за потребленную коммунальную услугу по электроснабжению за период с 29 августа 2015 года по 26 августа 2018 года, которая составляла 184 176,84 рублей.

Очередное заседание суда прошло 31 августа. Глава народной власти в Бердске, представляющий результаты Валентины Мошкиной в суде, Сергей Елисеев, рассказал «Курьер. Среда Бердск», что исковые требования «Новосибирскэнергосбыт» снизил до 150 тыс. рублей. Валентина Мошкина подала встречный иск на 2 млн рублей в качестве морального ущерба и требование списать ей долг, заявленный РЭС.

— Когда отключили свет, Мошкина спускалась по лестнице и упала. Разбила нос. Он начал гнить. В результате случилось тяжелое заболевание. Сейчас Валентина Мошкина находится в больнице, — пояснил Елисеев.

На следующее судебное заседание, которое состоится 14 августа, суд приглашает представителей прокуратуры, добавил Сергей Валентинович.

— Мы добьемся справедливости. Нарушены все законы. Идет геноцид по уничтожению населения. Пенсионеры никому не нужны. Пусть я проиграю в первой инстанции, пусть проиграю во второй инстанции, и даже в третьем. Выйдем на Верховный суд, — уверил Елисеев.

Сергей Валентинович сообщил, что дом, за которым числится долг за электричество, Валентина Мошкина наконец-то продала и купила квартиру. Ведь жить там было невозможно.