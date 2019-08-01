«Сливает» нарушителей ПДД частная компания «Платон» на трассе Р-256 под Бердском

Водители возмущены и интересуются — законно ли это? Штрафы рассылают «нарушителям» гражданские люди.

Сотрудники «Платона» фиксируют нарушения водителей везде

В редакцию сайта «Весь Искитим» обратились читатели с вопросом — что за машины с названием «Платон» с камерами фото-фиксации стоят у обочин дорог на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском? Имеют ли они право снимать происходящее на дороге, а после передавать информацию в ГИБДД?

Как выяснил сайт «Весь Искитим», сами инспекторы ГИБДД называют патруль «Платон» гражданскими — это частные предприниматели, которые устанавливают камеры, фиксируют превышение скорости и нарушение правил дорожного движения водителями, собирают и передают данные в ГИБДД.

— Информация попадает в ГАИ, госавтоинспекторы ее оперативно перегоняют в Центр фиксации (ЦАФАП), где в свою очередь сотрудники инспекции выносят административные штрафы, — пояснила сайту «Весь Искитим» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Ольга Ерохина.

Рассылают штрафы людям опять же гражданские люди, уточнила Ольга Николаевна. Такой режим работы был всегда в ГИБДД Новосибирской области и он законный.