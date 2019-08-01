Аномально холодный август прогнозируют синоптики в России

Но в сибирском федеральном округе будет теплее обычного.

Может, хоть август порадует теплом?

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Может, хоть август порадует теплом?

«В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», — рассказал «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

Например, норма для Москвы: в начале августа дневные температуры должны составлять плюс 24 градуса, ночные — плюс 15 градусов. В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью — плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы.

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе. На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков — меньше средних многолетних значений.

Теплее обычного, предполагается, будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье.

Приятные новости для тех, кто собирается в августе на черноморские курорты. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным. То есть дневная температура будет в пределах 25-30 градусов тепла, а временами подниматься и до 32.

Источник: РГ