Поющий желтощекий гиббон поселился в зоопарке Новосибирска

Хохлатый примат приехал из зоопарк чешского города Йиглава. Этот вид считается вымирающим, так как его природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания.

Гиббоны поют парами, но начинает и заканчивает песню самец.

Новое редкое животное появилось в Новосибирском зоопарке – из Чехии к нам прибыл самец желтощекого хохлатого гиббона. Он уже ждет самку, которая должна прибыть в августе, чтобы спеть с ней песню.

Зоопарк из чешского города Йиглава отправил в Новосибирск самца желтощекого хохлатого гиббона. Этот вид считается вымирающим, так как его природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания.

В природе желтощекие гиббоны обитают в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме. Международные фонды совместно с правительствами данных стран ведут работу, направленную на сохранение этих животных, но признают, что результаты пока недостаточны. Одним из способов спасения вида является создание резервных популяций в зоологических парках и исследовательских центрах.

Известно, что желтощекие гиббоны рождаются почти белыми, по мере взросления их шерсть становится все более темной. Самцы в итоге становятся черными, но растительность на щеках остается светло-желтой, а самки – золотисто-желтого окраса. У самцов и самок на голове есть темный хохолок.

Между собой желтощекие хохлатые гиббоны общаются с помощью различных звуков. В их звуковом арсенале даже есть пение. Как правило, гиббоны поют парами, но начинает и заканчивает песню самец. «В августе мы планируем получить самку желтощекого хохлатого гиббона для создания пары», – рассказали в Новосибирском зоопарке.

Источник: vn.ru