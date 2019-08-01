01.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Поющий желтощекий гиббон поселился в зоопарке Новосибирска

14:30 01.08.2019 Фото: pixabay
0

Хохлатый примат приехал из зоопарк чешского города Йиглава. Этот вид считается вымирающим, так как его природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания.

Поющий желтощекий гиббон поселился в зоопарке Новосибирска
Гиббоны поют парами, но начинает и заканчивает песню самец.

Новое редкое животное появилось в Новосибирском зоопарке – из Чехии к нам прибыл самец желтощекого хохлатого гиббона. Он уже ждет самку, которая должна прибыть в августе, чтобы спеть с ней песню.

Зоопарк из чешского города Йиглава отправил в Новосибирск самца желтощекого хохлатого гиббона. Этот вид считается вымирающим, так как его природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания.

В природе желтощекие гиббоны обитают в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме. Международные фонды совместно с правительствами данных стран ведут работу, направленную на сохранение этих животных, но признают, что результаты пока недостаточны. Одним из способов спасения вида является создание резервных популяций в зоологических парках и исследовательских центрах.

Известно, что желтощекие гиббоны рождаются почти белыми, по мере взросления их шерсть становится все более темной. Самцы в итоге становятся черными, но растительность на щеках остается светло-желтой, а самки – золотисто-желтого окраса. У самцов и самок на голове есть темный хохолок.

Между собой желтощекие хохлатые гиббоны общаются с помощью различных звуков. В их звуковом арсенале даже есть пение. Как правило, гиббоны поют парами, но начинает и заканчивает песню самец. «В августе мы планируем получить самку желтощекого хохлатого гиббона для создания пары», – рассказали в Новосибирском зоопарке.

Источник: vn.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как давно вы были в зоопарке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сливы и черешню из Китая запретили ввозить в Россию
14:45 01-08-2019
Сливы и черешню из Китая запретили ввозить в Россию
Взявших «ипотечные каникулы» бердчан освободят от НДФЛ и пошлины
14:38 01-08-2019
Взявших «ипотечные каникулы» бердчан освободят от НДФЛ и пошлины
Поющий желтощекий гиббон поселился в зоопарке Новосибирска
14:30 01-08-2019
Поющий желтощекий гиббон поселился в зоопарке Новосибирска
БердскВ 46 129 рублей оценил стоимость одного квадратного метра жилья мэр Бердска
14:15 01-08-2019
В 46 129 рублей оценил стоимость одного квадратного метра жилья мэр Бердска
Аномально холодный август прогнозируют синоптики в России
14:00 01-08-2019
Аномально холодный август прогнозируют синоптики в России
Оглушили элетрошокером и сорвали золотую цепь за 300 тыс. рублей с прохожего разбойники в Новосибирске
13:45 01-08-2019
Оглушили элетрошокером и сорвали золотую цепь за 300 тыс. рублей с прохожего разбойники в Новосибирске
Скончался велосипедист сбитый 26-летним «гонщиком» на трассе Р-256 под Бердском
13:40 01-08-2019
Скончался велосипедист сбитый 26-летним «гонщиком» на трассе Р-256 под Бердском
БердскМеталлический квотер для экстремалов установили в скейт-парке Бердска
13:30 01-08-2019
Металлический квотер для экстремалов установили в скейт-парке Бердска
Ударила ножом в грудь подругу-собутыльницу жительница Новосибирска
13:15 01-08-2019
Ударила ножом в грудь подругу-собутыльницу жительница Новосибирска
Химической отравы не обнаружили медики в крови Навального 1
13:00 01-08-2019
Химической отравы не обнаружили медики в крови Навального