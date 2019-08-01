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Оглушили элетрошокером и сорвали золотую цепь за 300 тыс. рублей с прохожего разбойники в Новосибирске

13:45 01.08.2019 Фото: pixabay
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Полицейские чуть больше месяца искали преступников. Они успели продать цепь в Новокузнецке за 165 тыс. рублей, а деньги разделили между всеми участниками группы и потратили.

Оглушили элетрошокером и сорвали золотую цепь за 300 тыс. рублей с прохожего разбойники в Новосибирске
Преступники успели продать ювелирное изделие жертвы

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с оперативниками Управления МВД России по городу Новосибирску и отдела полиции № 6 «Октябрьский» установлена группа лиц, совершившая разбойное нападение на 25–летнего мужчину. Сообщение о преступлении поступило в полицию 23 июня от жителя Новосибирска. Потерпевший рассказал прибывшим сотрудникам полиции, что в 4.30 с товарищами подъехал к своему дому по улице Бориса Богаткова.

Когда мужчина вышел из автомобиля, внезапно к нему подбежали двое неизвестных. Сбив потерпевшего с ног, нападавшие применили электрошокер, нанесли многочисленные удары по телу и голове, сорвали цепочку стоимостью около 300 тысяч рублей и скрылись, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-служаб Главного управления МВД по Новосибирской области.

Сотрудники уголовного розыска областного Главка МВД установили, что организовали нападение знакомые потерпевшего, которые подвозили его домой в день совершения преступления. Пообещав денежное вознаграждение, 24-летние ранее не судимые жители Новосибирска привлекли к совершению противоправных действий двух ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте 24 и 25 лет, младший из которых житель Новосибирского района. Схема совершения преступления была тщательно спланирована злоумышленниками. 30 июля все участники группы были задержаны при поддержке сотрудников бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии.

В ходе проведенных обысков по адресам проживания фигурантов сотрудники полиции обнаружили и изъяли у задержанных электрошокер, с помощью которого был совершён разбой. Как пояснили подозреваемые, ювелирное изделие они продали в Новокузнецке за 165 тысяч рублей, а полученные денежные средства разделили между всеми участниками группы и потратили на собственные нужды. В настоящее время полицейские устанавливают место сбыта похищенного.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

По имеющимся сведениям, данные граждане может быть причастны к совершению других преступлений на территории Новосибирска и области. Пострадавших от противоправных действий подозреваемого просят обратиться в полицию по телефонам: 232-28-40, 232-28-41.

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