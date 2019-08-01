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В 46 129 рублей оценил стоимость одного квадратного метра жилья мэр Бердска

14:15 01.08.2019, Марина Волкова Фото: Википедия
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Норматив предназначен для расчета размера социальных выплат для молодых семей, участников Великой отечественной войны, ликвидаторам катастрофы ЧАЭС, жителей Севера и других льготных категорий граждан.

В 46 129 рублей оценил стоимость одного квадратного метра жилья мэр Бердска
Размер субсидии увеличивается, если в семье появляются дети

Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории города на III квартал 2019 года установила власть Бердска. Глава города Евгений Шестернин 31 июля подписал постановление, в котором сказано, что стоимость квадратного метра равна 46 129 рублей.

Этот норматив предназначен для расчета размера социальных выплат для молодых семей, участников Великой отечественной войны, ликвидаторам катастрофы ЧАЭС, жителей Севера и других льготных категорий граждан. При этом сумма учитывается при покупке либо строительстве жилых помещений за счет денег из федерального бюджета.

Сумма рассчитывается ежеквартально в соответствии с п.13 Правил предоставления молодым семьям соцвыплат на приобретение либо строительство жилья и их использования в рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Стоит отметить, что размер субсидии рассчитывается исходя из норматива, но ее получатели приобретают жилья по рыночной стоимости. При этом право на участие в программе имеют только те семьи, возраст которых не превышает 35 лет. Бездетным парам полагается выплата в размере 30% от стоимости жилья. Если в семье есть дети, то сумма увеличивается до 35%.

В этом году на обеспечение жильем 121 молодых семей в регионе выделили 112,9 млн рублей. Из них 62,9 млн рублей из федерального бюджета, 50 млн рублей – из бюджета Новосибирской области. Как правило, ежегодно выплату получают четыре семьи, но в 2016 году повезло шести семьям.

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