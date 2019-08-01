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Металлический квотер для экстремалов установили в скейт-парке Бердска

13:30 01.08.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Мальчишки на самокатах и велосипедах очень ждут окончания монтажа, чтобы усложнить тренировки. Им обещают починить и дырявую рампу, где подростки выбивают зубы.

Металлический квотер для экстремалов установили в скейт парке Бердска
Новую рампу монтируют в скейт-парке Бердска

В первых числах августа завершат монтаж еще одной конструкции в экстрим-парке Бердска. По заданию областной федерации экстремальных видов спорта рабочие начали монтировать самый большой квотер в понедельник, 29 июля.

— Еще пару дней и закончим, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» рабочие 31 июля.
Разбитый квотер, на котором подростки выбивали зубы, останется, но впоследствии его отремонтируют.

На новой конструкции специальное покрытие, приспособленное для катания на самокатах, велосипедах и роликах. Оно было и на старых, только вытерлось от времени и активной эксплуатации.

Постоянные обитатели скейт-парка ждут не дождутся нового квотера, предсказывая, что он станет самым популярным среди местных экстремалов
— С его помощью будем делать каскад — на «книжку», потом дальше… А старый оставим для новичков, — рассказал Данил, имеющий двухлетний опыт самокатинга.

— Фанеру привезли еще в выходные. Но делать сразу не стали. Начали в понедельник вечером. Сейчас установят ограждение на большом квотере. И уже можно будет кататься. Покрытие там крутое. А на старой уже пол провалился, — с нетерпением ждет окончания монтажа Илья.

Мальчишки не хотят, чтобы не убирали, а отремонтировали сломанную деревянную платформу — чем больше элементов, тем интереснее экстрим.

Пару недель назад юные экстремалы пожаловались «Курьер. Среда. Бердск» на травматичные и устаревшие конструкции в скейт-парке на площади Горького.

— Рампа, конечно, очень хорошая, но только есть проблема — за ней совершенно не следят. Недавно ребята лишились зубов, упав с платформы. В прошлом году починили одну дырку и она снова появилась. Также нет железных платформ, чтобы заезжать на рампу. Их постоянно воруют и относят на металлолом. Еще хотелось бы новые фигуры, потому что эти уже устарели, — высказались мальчишки.

По словам специалиста отдела по делам молодежи Маргариты Гизатулиной, ежегодно в начале лета осматривают парк. И в 2019 году решили починить сломанную рампу и заменить одну конструкцию. Новосибирск откликнулся и выделил на обновление в бердском скейт-парке около 300 тыс. рублей.

В 2014 году скейт-парк появился на центральной площади Бердска на средства грантов. И с тех пор не пустует, став популярным местом тренировок юных экстремалов.

Металлический квотер для экстремалов установили в скейт парке Бердска
Металлический квотер для экстремалов установили в скейт парке Бердска
Металлический квотер для экстремалов установили в скейт парке Бердска
Металлический квотер для экстремалов установили в скейт парке Бердска
Металлический квотер для экстремалов установили в скейт парке Бердска
Металлический квотер для экстремалов установили в скейт парке Бердска
Металлический квотер для экстремалов установили в скейт парке Бердска

 

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