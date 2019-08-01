Шестерых узбеков-нелегалов депортировали на Родину из Бердска

На историческую родину нелегалы отправляются на самолете. Билеты на которые оплачивают за счет российских налогоплательщиков.

До границы нелегалов сопровождают судебные приставы-исполнители по особым производствам

За нелегальное пребывание на территории РФ с начала года выдворили 6 иностранцев из Бердска.

На родину депортировали шестерых граждан Узбекистана, в том числе одного в июле, все они мужчины, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску бердского отдела судебных приставов Александр Федотов.

Факт незаконного пребывания на территории Российской Федерации устанавливают сотрудники федеральной миграционной службы. Они доставляют иностранцев в суд. Если суд принимает решение депортировать граждан иностранных государств за рубеж, то за дело принимаются судебные приставы, отметил Федотов.

Бердские приставы сопровождают нелегалов до новосибирского спецприемника. Там иностранцы находятся до тех пор, пока не наберется группа для депортации из России.

Судебный пристав-исполнитель отдела по особым производствам оформляет для нелегалов билеты и сопровождает их до границы. Если нелегалы вылетают самолетом, то пристав прощается с ними на пограничном контроле в аэропорту. Если их отправляют на родину на поезде, то сопровождает до пункта пропуска на границе. Чаще нелегалов выдворяют из России воздушным путем. Билеты депортированным покупает ФССП за счет средств российских налогоплательщиков.

Отдел МВД по Бердску совместно с миграционной службой еженедельно проводят рейды и выявляют нарушение в сфере миграционного законодательства. На нарушителей составляют административные протоколы.

В прошлом году бердские судебные приставы выдворили из города 21 иностранца-нелегала: 17 граждан Узбекистана и четверых граждан Таджикистана.