01.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Шестерых узбеков-нелегалов депортировали на Родину из Бердска

15:45 01.08.2019, Курьер. Среда. Бердск
2 0

На историческую родину нелегалы отправляются на самолете. Билеты на которые оплачивают за счет российских налогоплательщиков.

Шестерых узбеков нелегалов депортировали на Родину из Бердска
До границы нелегалов сопровождают судебные приставы-исполнители по особым производствам

За нелегальное пребывание на территории РФ с начала года выдворили 6 иностранцев из Бердска.

На родину депортировали шестерых граждан Узбекистана, в том числе одного в июле, все они мужчины, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску бердского отдела судебных приставов Александр Федотов.

Факт незаконного пребывания на территории Российской Федерации устанавливают сотрудники федеральной миграционной службы. Они доставляют иностранцев в суд. Если суд принимает решение депортировать граждан иностранных государств за рубеж, то за дело принимаются судебные приставы, отметил Федотов.

Бердские приставы сопровождают нелегалов до новосибирского спецприемника. Там иностранцы находятся до тех пор, пока не наберется группа для депортации из России.

Судебный пристав-исполнитель отдела по особым производствам оформляет для нелегалов билеты и сопровождает их до границы. Если нелегалы вылетают самолетом, то пристав прощается с ними на пограничном контроле в аэропорту. Если их отправляют на родину на поезде, то сопровождает до пункта пропуска на границе. Чаще нелегалов выдворяют из России воздушным путем. Билеты депортированным покупает ФССП за счет средств российских налогоплательщиков.

Отдел МВД по Бердску совместно с миграционной службой еженедельно проводят рейды и выявляют нарушение в сфере миграционного законодательства. На нарушителей составляют административные протоколы.

В прошлом году бердские судебные приставы выдворили из города 21 иностранца-нелегала: 17 граждан Узбекистана и четверых граждан Таджикистана.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно ужесточать миграционное законодательство?

!!!, 01 августа 2019 17:20
отправить на принудительные работы на срок,пока не заработают на обратную дорогу.
гость, 01 августа 2019 18:49
а чё там на перилах у "меркурия" целыми гроздьями по утрам "легалы" что ли сидят??! и постоянно босс к звеньевым подъезжает на чёрном мерсе! это что "легальная биржа труда"??!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Непотейка: как не потеть летом?
19:28 01-08-2019
Непотейка: как не потеть летом?
Срок хранения не влияет на качество замороженной спермы
19:16 01-08-2019
Срок хранения не влияет на качество замороженной спермы
Йога: восемь ступеней к гармонии
18:51 01-08-2019
Йога: восемь ступеней к гармонии
БердскРазвал-схождение: главное, найти хорошего мастера
18:42 01-08-2019
Развал-схождение: главное, найти хорошего мастера
От пыли и любопытных глаз спасут шторы и жалюзи
18:40 01-08-2019
От пыли и любопытных глаз спасут шторы и жалюзи
Что делать, если умер человек. Памятка в тяжелой жизненной ситуации
18:34 01-08-2019
Что делать, если умер человек. Памятка в тяжелой жизненной ситуации
«Щекотание» уха у людей старше 55 лет током отодвигает старость
18:23 01-08-2019
«Щекотание» уха у людей старше 55 лет током отодвигает старость
БердскНа 16 тыс. рублей поел и оделся в магазинах по чужой карте житель Бердска
18:00 01-08-2019
На 16 тыс. рублей поел и оделся в магазинах по чужой карте житель Бердска
10 туристов пропали на катере в Белом море
17:45 01-08-2019
10 туристов пропали на катере в Белом море
Обсуждать лесные пожары приехал Медведев в Красноярск
17:32 01-08-2019
Обсуждать лесные пожары приехал Медведев в Красноярск