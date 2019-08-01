Отключат горячую и холодную воду в 20 домах и поликлинике в центре Бердска

Воды из-за производства работ по установке узла учета электрической энергии на ЦТП-1б не будет и в школе №1, детском саду № 25, политехническом колледже.

Воды не будет 5 августа

КБУ информирует об отключении воды в центере Бердска 5 августа — с 9 до 16 часов.

В связи с производством работ по установке узла учета электрической энергии на ЦТП-1б, 05.08.2019 г с 09.00 до 16.00 будет прекращена подача холодной и горячей воды потребителям по адресам

ул. К. Маркса 15, 20, 21, 22, 22А, 32;

ул. Ленина 28, 30, 32;

ул. Первомайская 19;

ул. О. Кошевого 3, 5;

ул. Суворова 1;

ул. Пархоменко 4, 6;

ул. Ломоносова 33, 35;

ул. Островского 45, 45/1, 47;

Д/с №25;

Школа №1;

ЦГБ «Детская поликлиника»;

ПТУ №16.