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Отключат горячую и холодную воду в 20 домах и поликлинике в центре Бердска

12:08 01.08.2019 Фото: pixabay
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Воды из-за производства работ по установке узла учета электрической энергии на ЦТП-1б не будет и в школе №1, детском саду № 25, политехническом колледже.

Отключат горячую и холодную воду в 20 домах и поликлинике в центре Бердска
Воды не будет 5 августа

КБУ информирует об отключении воды в центере Бердска 5 августа — с 9 до 16 часов.

В связи с производством работ по установке узла учета электрической энергии на ЦТП-1б, 05.08.2019 г с 09.00 до 16.00 будет прекращена подача холодной и горячей воды потребителям по адресам

ул. К. Маркса 15, 20, 21, 22, 22А, 32;
ул. Ленина 28, 30, 32;
ул. Первомайская 19;
ул. О. Кошевого 3, 5;
ул. Суворова 1;
ул. Пархоменко 4, 6;
ул. Ломоносова 33, 35;
ул. Островского 45, 45/1, 47;
Д/с №25;
Школа №1;
ЦГБ «Детская поликлиника»;
ПТУ №16.

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От редакции

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Аноним, 01 августа 2019 13:09
Узла учета электрической энергии на на ЦТП-1б? КСБ, ничего не путаете? Может узла учета ТЕПЛОВОЙ энергии?
КСБ не путает - информация взята дословно от КБУ. модератор

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