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Фото: Ищем старых или новых хозяев истощенному коту британцу

11:58 01.08.2019 Фото: Татьяны
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Котика нашли на ул. Герцена в Бердске. Телефон.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Татьяна: Нашли кота в районе ул. Герцена Бердска. Британец, истощен. Ищем новых или старых хозяев. 8-913-930-29-13

Фото: Ищем старых или новых хозяев истощенному коту британцу

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