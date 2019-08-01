В рубрику «Сообщи свою новость» написала Татьяна: Нашли кота в районе ул. Герцена Бердска. Британец, истощен. Ищем новых или старых хозяев. 8-913-930-29-13
Фото: Ищем старых или новых хозяев истощенному коту британцу
11:58 01.08.2019
Котика нашли на ул. Герцена в Бердске. Телефон.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Теряли котика?
Сливы и черешню из Китая запретили ввозить в Россию
14:45 01-08-2019
Взявших «ипотечные каникулы» бердчан освободят от НДФЛ и пошлины
14:38 01-08-2019
Поющий желтощекий гиббон поселился в зоопарке Новосибирска
14:30 01-08-2019
Аномально холодный август прогнозируют синоптики в России
14:00 01-08-2019
Оглушили элетрошокером и сорвали золотую цепь за 300 тыс. рублей с прохожего разбойники в Новосибирске
13:45 01-08-2019
Ударила ножом в грудь подругу-собутыльницу жительница Новосибирска
13:15 01-08-2019
Химической отравы не обнаружили медики в крови Навального 1
13:00 01-08-2019