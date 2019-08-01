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Ударила ножом в грудь подругу-собутыльницу жительница Новосибирска

13:15 01.08.2019 Фото: news.angolenko
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Инцидент произошел в квартире у пострадавшей. В ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений преступница набросилась на жертву с ножом.

Ударила ножом в грудь подругу собутыльницу жительница Новосибирска
Женщины находились в квартире у потерпевшей, где распивали спиртное

31 июля в 19.10 в Кировском районе из квартиры дома по улице Мира в медицинской учреждение бригадой «скорой помощи» была доставлена 36-летняя женщина с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки. О данном факте врачи сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 31-летнюю жительницу Кировского района. Было установлено, что женщины находились в квартире у потерпевшей, где распивали спиртное. В ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемая нанесла пострадавшей удар ножом в область груди.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигурантки решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

Источник: МВД

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