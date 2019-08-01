Трупом не пахнет: Отказалась вскрывать квартиру пропавшей пенсионерки по заявлению дочери из Афин полиция Бердска

Полицейские не нашли оснований для выбивания двери. То, что 62-летняя женщина четвертый день не выходит на связь, не является поводом. Эксперт заявил, что трупного запаха нет, а замок закрыт снаружи.

Через выбитый Виталием Писаревым дверной глазок не распространялся трупный запах

Почти за сутки полицейские Бердска так и не решились вскрыть квартиру, 62-летняя хозяйка которой пропала без вести. Три дня до нее не может дозвониться дочь, живущая в Афинах. Марина Цветкова из Греции весь день, 31 июля, обзванивала бердские службы, умоляя их открыть квартиру на 4-м этаже пятиэтажки в Микрорайоне, где проживает ее мама. но первое, что она сделал, это обзвонила бердские больницы. Матери там нет.

Галина Дадекина перестала выходить на связь четыре дня назад — не отвечает на звонки. Поскольку такое поведение не свойственно аккуратной и ведущей здоровый образ жизни маме, Марина не на шутку встревожилась. Еще большее беспокойство вызвал тот факт, что в маминой квартире открыто окно. Этого, по словам Марины, Галина Павловна не могла себе позволить, выходя из дома.

Полицейские, прибыв на место, вызвали пожарную автолестницу, достающую до 9 этажа, но отказались лезть. Спасатели имеют лестницу лишь до 3-го этажа, хотя были готовы вскрыть двери.

— Да мы согласны выбивать двери! Я не могу приехать прямо сейчас из Греции — не изобрели еще такую машину. Моя мама ведет здоровый образ жизни, но у нее скачет давление. Она старшей медсестрой работала. Человек находится в помещении и никто ничего не может сделать! Я чувствую, что она там. К черту эту квартиру, когда речь идет о жизни человека, — сокрушалась Марина, боясь, что произошло самое страшное.

Она попросила выступить доверенным лицом хорошую знакомую семьи Тамару Сергеевну, чтобы та присутствовала на вскрытии и потом проследила за восстановлением замков. Тамара Сергеевна в среду несколько часов просидела во дворе дома в ожидании полицейских. Они пообещали ей, как и Марине, что до конца дня обязательно приедут. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили и в дежурной части бердского отдела МВД.

— Ей 150 раз уже объясняли. Она все знает. Я объяснил, когда приедут. В курсе и женщина, которую она назначила (своим представителем — прим. ред.). Естественно, это (приезд полиции — прим. ред.) случится сегодня, — был немногословен дежурный полицейский.

Квартира пуста?

Полицейские опросили соседей пропавшей бердчанки

Правоохранители приехали в 21.00 вместе с мастером по вскрытию. Но дверь так и не тронули. Точнее, выбили дверной глазок, понюхали и осмотрели замки. Вердикт — человека за дверью нет. На такой вывод специалиста по вскрытию дверей Виталия Писарева натолкнуло несколько обстоятельств: во-первых, через глазок не пробивается трупный запах; во-вторых, входная дверь закрыта снаружи на четыре оборота.

На этом основании полицейские сделали вывод: квартира пуста. Но протокол составили, опросили соседей и ушли. Хотя поставившая подпись в протоколе пенсионерка не верит в то, что Галина Павловна могла просто так уйти или уехать.

— Она очень домашняя. Мы каждый день ее видели — она выходила то в магазин, то на улицу. И вот уже три дня ее нет, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» соседка снизу, предположив, что у пожилой женщины мог случиться инсульт. — Она всегда с телефоном. Всякое может быть. Погода еще такая непредсказуемая сейчас. А у нее давление скачет и сердце шалит.

— Ну и что из того, что трупного запаха нет? Может, она упала и лежит без сознания, — настаивала Тамара Сергеевна.

Обе знакомые Галины Дадекиной в один голос развеяли догадки полицейских, мол, та уехала на дачу — нет у нее никакой дачи, уехать она никуда не могла, выходит только в магазин, сторонится посторонних.

Тамара Сергеевна была готова заплатить 3500 рублей за вскрытие двери («Подождите, только домой схожу»), а потом за ее восстановление. Но отказалась «дежурить» во вскрытой квартире, о чем сообщила полицейским. И мастер не стал это делать без полицейских — не имеет права. А стражи порядка возвращаться не стали.

Виталий Писарев вспомнил похожую историю, произошедшую пару лет назад в Новом поселке. Ему пришлось вскрывать квартиру, где находился пожилой академик. Родственников тоже не было. Оказалось, что человек упал на кафельном полу и, потеряв способность двигаться, пролежал несколько дней. Пострадавший был еще жив, но вскоре скончался в больнице.

— Без полиции я открывать дверь не буду. Нет для этого оснований, документов. Звоните опять в полицию. Когда мне там скажут, я снова приеду, — был категоричен Писарев.

Все произошедшее Тамара Сергеевна передала Марине, которая каждые 10 минут звонила из Афин.

Полиция ищет пропавшую без вести

Родных и знакомых смущает открытое окно в квартире пропавшей

Заявление о пропаже человека, поступившее по телефону из Греции, зарегистрировала полиция Бердска, как письменное. Об этом рассказала «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы главка МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова сегодня, 1 августа.

— Сейчас проводятся все мероприятия, чтобы установить, где находится данная женщина. Потому что пока нет никаких признаков того, что она находится в своей квартире. Когда сотрудники полиции побывали на месте, дверь оказалась закрытой снаружи. Это подтвердил специалист. В настоящее время выясняем и будем искать подтверждение необходимости попасть в квартиру, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ашимова.

По ее словам, сейчас нет законных оснований для проникновения в запертую квартиру. В ближайшее время бердские полицейские свяжутся с Мариной Цветковой, чтобы та назначила кого-то в качестве доверенного лица. Как оказалось, Тамара Сергеевна официально отказалась находиться в квартире после вскрытия. А оставить жилище без присмотра невозможно.

— Сейчас будем разыскивать родственников или хороших знакомых, кто сможет наблюдать за квартирой. Мы со вчерашнего вечера на связи с Афинами. Опросили всех соседей. Они действительно подтвердили, что не видели пропавшую несколько последних дней. Если понадобится, будут искать в больницах и других учреждениях. Алгоритм поиска четко отработан. Будем надеяться, что женщина найдется. Полиция делает для этого все возможное, — рассказала Аягоз Ашимова, майор полиции.

Автор видео Анастасия Солодкова

