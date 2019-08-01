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Сливы и черешню из Китая запретили ввозить в Россию

14:45 01.08.2019 Фото: Pixabay
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Ввоз семечковых и косточковых культур приостановлен с 10 августа. Решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными объектами.

Сливы и черешню из Китая запретили ввозить в Россию
Запрещен ввоз из Китая косточковых и семечковых культур

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приостановит с 10 августа 2019 г. ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 г. приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая. Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами. Так, в 2018-2019 гг. карантинные объекты были выявлены в 48 случаях. Основные выявления приходятся на семечковые и косточковые культуры. Обнаруживаемые Россельхознадзором объекты снижают урожаи семечковых и косточковых культур на 30-90%», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что по каждому факту поступления в Россию зараженной продукции Россельхознадзор направлял официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Ведомство также шесть раз обращалось к китайской стороне с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров.

«К сожалению, обращения Россельхознадзора не привели к проведению инспекций. Необходимо отметить, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. В страну ежегодно поставляется более 900 тыс. тонн продукции растительного происхождения. При этом допуск продукции из Китая в 1990 гг. был осуществлен по упрощенной процедуре.

К поставкам была допущена продукция из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства. К сожалению, фитосанитарная ситуация в Китае значительно изменилась, и обнаружения карантинных организмов говорят о необходимости ее пересматривать. Россельхознадзор ожидает проведение консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. После чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли», — поясняется в материале.

Источник: АГН Москва

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