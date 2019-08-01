Деньги за неиспользованный проезд в автобусах не вернут владельцам «Социальной карты» в Бердске

Городской бюджет является дотационным. А вот компенсацию за покупку оборудования для «цифры» местная власть предоставляет.

Компенсация за неиспользование льгот на муниципальном транспорте не предусмотрена

Отдел социального обслуживания населения информирует, что льготным категориям граждан, имеющим право на получение МПК «Социальная карта», компенсация за неиспользование льгот на муниципальном транспорте не предусмотрена, так как городской бюджет является дотационным.

В городе Новосибирске предусмотрена выплата гражданам, постоянно проживающим на территории города Новосибирска и имеющим право на ЕДВ (единовременную денежную выплату) за неиспользованный льготный проезд в муниципальном транспорте по инициативе органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета.

Отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области, в том числе в городе Бердске, предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на приобретение и установку (монтаж, подключение) пользовательского оборудования (оконечного оборудования), необходимого для просмотра и (или) прослушивания цифровых эфирных общероссийских обязательных общедоступных теле- и (или) радиоканалов.

Право на компенсацию имеют одиноко проживающие граждане, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Новосибирской области на дату обращения за компенсацией; граждане, проживающие в составе семьи, размер среднедушевого дохода которой не превышает величину прожиточного минимума в Новосибирской области; инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто.

Малоимущие граждане, нуждающиеся в возмещении расходов, понесенных при получении услуг по обеспечению доступа сигнала эфирной цифровой трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, включающих приобретение и установку (монтаж, подключение) пользовательского оборудования (оконечного оборудования) представляют в ГКУ НСО центры социальной поддержки населения по месту жительства (пребывания) следующий пакет документов:

1. копия документа, удостоверяющего личность;

2. документ, содержащий сведения о месте жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего гражданина;

3. документы о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о возмещении расходов (кроме справок о подтверждении получения пенсии выданных УПФР РФ по г. Бердску и справок о назначенных безработному гражданину социальных выплатах);

4. копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (представляется заявителем по собственной инициативе);

5. документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на получение услуг по обеспечению доступа сигнала эфирной цифровой трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, включающих приобретение и установку (монтаж, подключение) пользовательского оборудования (чеки, копии чеков, счета-фактуры и прочее).

Возмещение расходов предоставляется заявителю однократно (при проживании в одном жилом помещении нескольких малоимущих граждан, нуждающихся в возмещении расходов, возмещение расходов предоставляется одному из них), в размере фактически понесенных расходов, но не более:

— одной тысячи рублей – проживающим в населенном пункте Новосибирской области, находящемся в зоне охвата сетью эфирной наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (в т.ч. г. Бердск);

— шести тысяч рублей – поживающим в населенном пункте Новосибирской области, находящемся вне зоны охвата сетью цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов.

В городе Бердске с заявлением о возмещении расходов нужно обратиться в ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения г. Бердска» по адресу: ул.Кирова, д.2/1., кааб. №30 в приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00 часов, (перерыв: с 13.00 до 14.00час.).

Источник: Администрация Бердска