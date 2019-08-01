Химической отравы не обнаружили медики в крови Навального

Химико-токсикологическая лаборатория НИИ СП им. Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ. Но специалисты не обнаружили ничего криминально в биоматериале оппозиционера.

Отравляющих веществ медики не обнаружили

Химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в биоматериалах оппозиционера Алексея Навального, сообщил «Интерфаксу» главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.

Он напомнил, что анализы были направлены в лабораторию НИИ 29 июля из городской клинической больницы №64. Токарев подчеркнул, что химико-токсикологическая лаборатория НИИ СП им. Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.

24 июля Навальный был доставлен в спецприемник для отбывания 30 суток ареста из-за призыва к участию в несанкционированной акции, а 27 июля у него началось раздражение на лице и шее. На следующий день его состояние ухудшилось, и его на «скорой» отвезли в 64-ю больницу. Там оппозиционеру поставили диагноз — это оказалась аллергическая реакция, известная как «крапивница».

При этом личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева заявила, что наблюдаемые у него симптомы — последствие воздействия химического вещества, вызвавшего у него отравление.

29 июля Навального выписали и вернули в спецприемник, согласно выписному эпикризу, у него был диагностирован контактный дерматит.

Источник: Интерфакс