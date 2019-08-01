01.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Путин отправил на тушение пожаров в Сибири самолеты Минобороны

08:32 01.08.2019 Фото: МЧС России
1 0

Ведомство отправит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Путин отправил на тушение пожаров в Сибири самолеты Минобороны
Лес горит в Сибири и Якутии

Владимир Путин после доклада главы МЧС Евгения Зиничева поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров, сообщила пресс-служба Кремля.Ведомство отправит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Сейчас экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. Эти же летчики неоднократно привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России. Кроме того, группировка Вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения главы государства.

Лесные пожары в Сибири

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.

Как заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

Источник: Риа Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Потушат?

Аноним, 01 августа 2019 09:13
И внезапно стало экономически выгодно. И дым-то волшебным образом стал вреден. И по центральным каналам теперь во всю кричат. А где они были месяц назад? А что с Иркутском и Красноярском, которые второй месяц задыхаются в дыму? А Новосибирск и Кемерово? Это был полезный дым?? И почему Красноярский губернатор, который сказал про отсутствие смысла в тушении пожара, не отправлен в отставку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не отчитались о доходах и потеряли мандат депутаты в Новосибирской области
09:30 01-08-2019
Не отчитались о доходах и потеряли мандат депутаты в Новосибирской области
Лишь 13% россиянок считают себя красивыми
09:15 01-08-2019
Лишь 13% россиянок считают себя красивыми
БердскПолучить пенсионные накопления умершего родственника можно наличными в Бердске
09:00 01-08-2019
Получить пенсионные накопления умершего родственника можно наличными в Бердске
"Кухонных" бойцов ждет уголовная ответственность в России
08:45 01-08-2019
Путин отправил на тушение пожаров в Сибири самолеты Минобороны 1
08:32 01-08-2019
Путин отправил на тушение пожаров в Сибири самолеты Минобороны
Пресекать несанкционированные акции в преддверии выборов потребовала Генпрокуратура
08:30 01-08-2019
Пресекать несанкционированные акции в преддверии выборов потребовала Генпрокуратура
Остался на лето: с «академической задолженностью» поможет справиться репетитор
21:14 31-07-2019
Остался на лето: с «академической задолженностью» поможет справиться репетитор
БердскСгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска 1
20:48 31-07-2019
Сгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска
БердскСоупружество. Или как достругать себя до нужности и семейного счастья
20:42 31-07-2019
Соупружество. Или как достругать себя до нужности и семейного счастья
БердскВскрытия квартиры пропавшей матери в Бердске не может добиться от полиции дочь из Греции 2
20:13 31-07-2019
Вскрытия квартиры пропавшей матери в Бердске не может добиться от полиции дочь из Греции